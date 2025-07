Donald Trump újabb világszervezetből léptetheti ki országát

Az amerikai elnök már korábban is számos globális intézményből léptette ki országát. Első elnökségi ciklusa alatt az Egyesült Államok felmondta tagságát az Egészségügyi Világszervezetben (WHO), a párizsi klímaegyezményben, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, valamint az iráni atomalkuban is. Ezeket a döntéseket Joe Biden elnökként visszavonta, így az USA 2021 után visszatért több szervezetbe, így az UNESCO-ba is. Most azonban, Trump második ciklusában ismét szakít ezekkel az együttműködésekkel. A WHO-ból való kilépés már megtörtént, és az UNRWA, a palesztinokat támogató ENSZ-ügynökség amerikai finanszírozását is leállították.