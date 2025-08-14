Dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót + videó

Újabb ipari létesítmény vált célponttá Oroszországban: augusztus 14-én éjjel a volgográdi régióban dróntámadás ért egy olajfinomítót – jelentette be Andrej Bocsarov, a megye kormányzója – írja az Origó a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.
A tisztviselő közölte, az orosz védelmi minisztérium légvédelmi egységei
visszavertek egy hatalmas pilóta nélküli légi járművek által végrehajtott támadást,
azonban a lehulló törmelék a Volgográdi Olajfinomítóban olajszivárgást okozott, majd tűz ütött ki. A tűzoltók gyorsan megkezdték a lángok megfékezését. Az első információk szerint nincsenek áldozatok.
A Kyiv Independent a bejelentést független forrásból nem tudta megerősíteni. A Lukoil tulajdonában lévő üzemet a háború során már többször érte támadás: az orosz média 2025 februárjában és márciusában is beszámolt hasonló esetekről, januárban az ukrán vezérkar is megerősítette a finomító elleni csapást.
Ukrajna rendszeresen hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz ipari és katonai létesítmények ellen, köztük olyan olajfinomítókra is, amelyek kulcsszerepet játszanak Moszkva háborús gépezetének finanszírozásában és üzemanyag-ellátásában.
Az elmúlt hetekben több oroszországi olajfinomító is kénytelen volt csökkenteni vagy leállítani termelését a támadások okozta károk miatt. A Bloomberg szerint a Rosznyeft szaratovi létesítménye augusztus 10-én állította le a kitermelést egy dróntámadást követően, míg a rjazanyi finomító felére mérsékelte termelését. A novokuibisevszki finomító augusztus 2-án teljesen felfüggesztette működését – tájékoztatott a Reuters.
