FSZB: Orosz csapások érték Ukrajna rakétagyártó létesítményeit

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a fegyveres erők közös akcióban súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az Origó az ukrán NV portálra hivatkozva.

Ukrajna augusztus 13. késő estétől augusztus 14. kora reggelig több tucat drónt indított Oroszország ellen Fotó: HANDOUT/TELEGRAM/@vvgladkov

A szolgálat szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a fejlesztést a NATO beleegyezésével folytatták. A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régióban zajlott, többek között a pavlohradi vegyi üzemben és a sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.

🚨BREAKING NEWS



Us President Trump:



Russians are a warrior nation.



They defeated Hitler, they defeated Napoleon.



So I asked Viktor Orban. I said, "So, can Russia be defeated by Ukraine?"



He looked at me as if to say, "What a stupid question." pic.twitter.com/HxKlNtY388 — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) August 12, 2025

Az FSZB állítása szerint a művelet során a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázis megsemmisült.

Az orosz védelmi minisztérium hozzátette, hogy a júliusi csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert is eltaláltak, köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást, amelyek az ukrán rakétagyártó üzemeket védték.

Az FSZB és az orosz fegyveres erők meghiúsították Ukrajna rakétagyártási terveit https://t.co/2jwGTCgVnb @OroszHirek által — Orosz Hirek (@OroszHirek) August 14, 2025

Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy megakadályozzák Ukrajna nagy hatótávolságú csapásmérő képességének kiépítését, és ezzel csökkentsék az orosz területek elleni támadások kockázatát. Kijev a közlést egyelőre nem kommentálta.

Borítókép: Ukrán támadás Belgorodban (Fotó: AFP)