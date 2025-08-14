FSZB: Orosz csapások érték Ukrajna rakétagyártó létesítményeit

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a fegyveres erők közös akcióban súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az Origó az ukrán NV portálra hivatkozva.
A szolgálat szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a fejlesztést a NATO beleegyezésével folytatták. A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régióban zajlott, többek között a pavlohradi vegyi üzemben és a sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.
Az FSZB állítása szerint a művelet során a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázis megsemmisült.
Az orosz védelmi minisztérium hozzátette, hogy a júliusi csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert is eltaláltak, köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást, amelyek az ukrán rakétagyártó üzemeket védték.
Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy megakadályozzák Ukrajna nagy hatótávolságú csapásmérő képességének kiépítését, és ezzel csökkentsék az orosz területek elleni támadások kockázatát. Kijev a közlést egyelőre nem kommentálta.
Borítókép: Ukrán támadás Belgorodban (Fotó: AFP)