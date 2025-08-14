UkrajnaSzapszanMoszkvaorosz-ukrán háborúSzövetségi Biztonsági Szolgálatrakétarendszer

FSZB: Orosz csapások érték Ukrajna rakétagyártó létesítményeit

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat és a hadsereg közös műveletben számolta fel Ukrajna „Szapszan” rakétaprogramját. Moszkva szerint a program nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták előállítását célozta, amelyekkel stratégiai orosz célpontokat támadhattak volna.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 10:32
Ukrán támadás Belgorodban Fotó: HANDOUT Forrás: TELEGRAM / @vvgladkov
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a fegyveres erők közös akcióban súlyos károkat okoztak Ukrajna védelmi ipari létesítményeiben, amelyek a „Szapszan” operatív-taktikai rakétakomplexum gyártásában vettek részt – írja az Origó az ukrán NV portálra hivatkozva.

Ukrajna
Ukrajna augusztus 13. késő estétől augusztus 14. kora reggelig több tucat drónt indított Oroszország ellen Fotó: HANDOUT/TELEGRAM/@vvgladkov

A szolgálat szerint a rakétarendszereket Moszkva, Minszk és más stratégiai célpontok elleni csapásokra szánták, és a fejlesztést a NATO beleegyezésével folytatták. A gyártás Dnyipropetrovszk és Szumi régióban zajlott, többek között a pavlohradi vegyi üzemben és a sosztkai „Zvezda” állami vállalatnál.

Az FSZB állítása szerint a művelet során a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták előállításához szükséges teljes technikai bázis megsemmisült.

 Az orosz védelmi minisztérium hozzátette, hogy a júliusi csapások során több nyugati gyártmányú légvédelmi rendszert is eltaláltak, köztük négy Patriot indítóállást és egy AN/MPQ-65 radarállomást, amelyek az ukrán rakétagyártó üzemeket védték.

Moszkva szerint a támadások célja az volt, hogy megakadályozzák Ukrajna nagy hatótávolságú csapásmérő képességének kiépítését, és ezzel csökkentsék az orosz területek elleni támadások kockázatát. Kijev a közlést egyelőre nem kommentálta.

Borítókép: Ukrán támadás Belgorodban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

