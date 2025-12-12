DániabiztonságEgyesült ÁllamokTrumpjelentéskockázat

Most az Egyesült Államokkal riogat a dán hírszerzés

Példátlanul erős figyelmeztetést fogalmazott meg a dán katonai hírszerzés friss, 2025-ös értékelésében: a dokumentum szerint ma már az Egyesült Államok kockázati tényezőként jelenik meg Európa biztonsági környezetében. A koppenhágai jelentés rámutat, hogy Washington külpolitikája látványosan megváltozott: az amerikai vezetés mindinkább saját gazdasági és technológiai érdekeit helyezi előtérbe, és ezeket az erőforrásokat – akár szövetségesekkel szemben is – hatalmi eszközként alkalmazza.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 12. 17:43
Donald Trump amerikai elnök politikáját kockázatosnak tartja Koppenhága Fotó: Charly Triballeau Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dánia először minősítette az Egyesült Államokat biztonsági kockázatnak. A napokban közzétett 2025-ös hírszerzési jelentés arra figyelmeztet: az Egyesült Államok ma már saját gazdasági és technológiai erejét a szövetségeseivel szemben is hatalmi eszközként használja, és nem zárja ki a katonai erő alkalmazását sem, írja az Origo.

Dánia
Donald Trump amerikai elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: AFP/Christian Hartmann)

Trump Amerika-képe aggasztja az európaiakat

A dokumentum szerint Washington „egyre inkább saját érdekeit helyezi előtérbe”, miközben erőből érvényesíti akaratát – akár adóemelési fenyegetésekkel, akár geopolitikai nyomásgyakorlással. A dán hírszerzés egyértelmű utalást tesz arra is, hogy az Egyesült Államok megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.

Az elmúlt hónapokban a holland titkosszolgálat is korlátozta az információmegosztást az amerikaiakkal a politikai beavatkozás és az emberi jogi aggályok miatt.

People protest against the American pressure taking place against Greenland and Denmark, in front of the American Embassy in Copenhagen on March 29, 2025. Denmark said on March 29, 2025 it did not like the "tone" of US Vice-president JD Vance after he accused Copenhagen of under-investing in Greenland during a visit to the Danish territory. (Photo by Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Tüntetők az amerikai nyomásgyakorlás ellen, amelyet Grönland és Dánia ellen gyakorolnak a koppenhágai amerikai nagykövetség előtt, 2025. március 29-én (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Nils Meilvang)

Dánia és Európa is egyre idegesebb az amerikai irányváltás miatt

A dán értékelés rámutat: az európai szövetségesek között komoly feszültséget okoz, hogy Washington az iparpolitikát és a stratégiai eszközöket saját globális versenyében használja – elsősorban Kína ellen, de a kontinens rovására is. 

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyenesen azt állítja, Európa húsz éven belül „civilizációs eltörlés” veszélyével nézhet szembe.

A dánok szerint ebből egyértelműen következik, hogy az Egyesült Államok fókusza a csendes-óceáni térségre tolódik, ami gyengíti Amerika elkötelezettségét Európa biztonságával kapcsolatban – és nagyobb terheket helyez a kontinens országaira az orosz elrettentés terén.

A hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint néhány éven belül előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a Balti-tengeren, Kína pedig a Tajvani-szorosnál készül fegyveres konfliktusra – miközben Európának egyre kevésbé van kire támaszkodnia.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök politikáját kockázatosnak tartja Koppenhága (Fotó: AFP/Charly Triballeau) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu