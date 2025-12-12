Dánia először minősítette az Egyesült Államokat biztonsági kockázatnak. A napokban közzétett 2025-ös hírszerzési jelentés arra figyelmeztet: az Egyesült Államok ma már saját gazdasági és technológiai erejét a szövetségeseivel szemben is hatalmi eszközként használja, és nem zárja ki a katonai erő alkalmazását sem, írja az Origo.
Most az Egyesült Államokkal riogat a dán hírszerzés
Példátlanul erős figyelmeztetést fogalmazott meg a dán katonai hírszerzés friss, 2025-ös értékelésében: a dokumentum szerint ma már az Egyesült Államok kockázati tényezőként jelenik meg Európa biztonsági környezetében. A koppenhágai jelentés rámutat, hogy Washington külpolitikája látványosan megváltozott: az amerikai vezetés mindinkább saját gazdasági és technológiai érdekeit helyezi előtérbe, és ezeket az erőforrásokat – akár szövetségesekkel szemben is – hatalmi eszközként alkalmazza.
Trump Amerika-képe aggasztja az európaiakat
A dokumentum szerint Washington „egyre inkább saját érdekeit helyezi előtérbe”, miközben erőből érvényesíti akaratát – akár adóemelési fenyegetésekkel, akár geopolitikai nyomásgyakorlással. A dán hírszerzés egyértelmű utalást tesz arra is, hogy az Egyesült Államok megpróbálta megszerezni Grönlandot Dániától.
Az elmúlt hónapokban a holland titkosszolgálat is korlátozta az információmegosztást az amerikaiakkal a politikai beavatkozás és az emberi jogi aggályok miatt.
Dánia és Európa is egyre idegesebb az amerikai irányváltás miatt
A dán értékelés rámutat: az európai szövetségesek között komoly feszültséget okoz, hogy Washington az iparpolitikát és a stratégiai eszközöket saját globális versenyében használja – elsősorban Kína ellen, de a kontinens rovására is.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyenesen azt állítja, Európa húsz éven belül „civilizációs eltörlés” veszélyével nézhet szembe.
A dánok szerint ebből egyértelműen következik, hogy az Egyesült Államok fókusza a csendes-óceáni térségre tolódik, ami gyengíti Amerika elkötelezettségét Európa biztonságával kapcsolatban – és nagyobb terheket helyez a kontinens országaira az orosz elrettentés terén.
A hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint néhány éven belül előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a Balti-tengeren, Kína pedig a Tajvani-szorosnál készül fegyveres konfliktusra – miközben Európának egyre kevésbé van kire támaszkodnia.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök politikáját kockázatosnak tartja Koppenhága (Fotó: AFP/Charly Triballeau)
