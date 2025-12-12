Most az Egyesült Államokkal riogat a dán hírszerzés

Dánia és Európa is egyre idegesebb az amerikai irányváltás miatt

A dán értékelés rámutat: az európai szövetségesek között komoly feszültséget okoz, hogy Washington az iparpolitikát és a stratégiai eszközöket saját globális versenyében használja – elsősorban Kína ellen, de a kontinens rovására is.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia egyenesen azt állítja, Európa húsz éven belül „civilizációs eltörlés” veszélyével nézhet szembe.

A dánok szerint ebből egyértelműen következik, hogy az Egyesült Államok fókusza a csendes-óceáni térségre tolódik, ami gyengíti Amerika elkötelezettségét Európa biztonságával kapcsolatban – és nagyobb terheket helyez a kontinens országaira az orosz elrettentés terén.

A hírszerzés legsúlyosabb forgatókönyve szerint néhány éven belül előállhat az a helyzet, hogy Oroszország a Balti-tengeren, Kína pedig a Tajvani-szorosnál készül fegyveres konfliktusra – miközben Európának egyre kevésbé van kire támaszkodnia.