orbán balázsbokros lajostarr zoltán

Annak idején Bokros Lajos is azzal próbálkozott, mint amivel most a Tisza Párt + videó

Két hírhedt baloldali figurát hasonlított össze a miniszterelnök politikai igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 18:27
Fotó: Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Párhuzamot vont közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Bokros Lajos és Tarr Zoltán érvelése között.

– Ha idő előtt ezek a kérdések napvilágra kerülnek, akkor mindazok az ellenerők megszerveződnek, amelyek ezen intézkedések hatásait teljes mértékben közömbösíteni tudják – mondta a videó első felében egy archív, 1995-ös felvételen Bokros Lajos, a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere.

–  Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet – így szólt Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elhíresült mondata.

– A lényeg ugyanaz – szögezte le Orbán Balázs. 

A baloldal mindig próbálta eltitkolni, hogy megszorításokra készül a választások után, és ez most is így van. 

Borítókép: Bokros Lajos (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

