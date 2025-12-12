Annak idején Bokros Lajos is azzal próbálkozott, mint amivel most a Tisza Párt + videó

Párhuzamot vont közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Bokros Lajos és Tarr Zoltán érvelése között.

– Ha idő előtt ezek a kérdések napvilágra kerülnek, akkor mindazok az ellenerők megszerveződnek, amelyek ezen intézkedések hatásait teljes mértékben közömbösíteni tudják – mondta a videó első felében egy archív, 1995-ös felvételen Bokros Lajos, a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere.

– Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet – így szólt Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elhíresült mondata.

– A lényeg ugyanaz – szögezte le Orbán Balázs.