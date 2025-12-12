András, az utolsó Árpád-házi uralkodó sorstragédiája

III. András nagyapja az Aranybullát kiadó II. András királyunk volt. Az ő harmadik házasságából született István nevű fia, már utószülöttként.

András király

András családja

Ez azt jelentette, hogy István akkor jött világra, amikor az édesapja már nem élt. Édesanyja Estei Beatrix volt, aki András halála után elmenekült az országból. Utószülött István a velencei Morosini családba házasodott be, feleségét Tomasinának hívták. A házasságukból született gyermek lett később III. András néven magyar uralkodó, aki a nagyapja tiszteletére kapta keresztnevét.

Már a kortársak közül is voltak, akik úgy vélték, hogy Utószülött István nem II. András fia.

Amikor megszületett, az apja hatvanévesen abban a korban már idősnek számított. E nézet szerint Estei Beatrix félrelépett Apodfia Dénessel és ő volt a gyermek valódi apja. IV. Béla sem is ismerte el igazi testvérének az Utószülöttet.

András a Thuróczy Krónikában. Forrás: Wikimedia Commons

Egyes megerősödött báró csoportok már IV. (Kun) László ellenében is a későbbi III. Andrásra akartak támaszkodni, főként azután, hogy IV. László szintén András nevű öccse 1278-ban elhunyt. Azonban nem minden bárói csoport támogatta őt. Olyannyira nem, hogy 1290-ben, amikor Kun Lászlót megölték, ő épp házi őrizetben volt Bécsben Habsburg Rudolfnál. (Hahót nembeli Arnold adta át Andrást Rudolfnak.) Lodomér érseknek sikerült őt megszöktetnie Bécsből, így elhárult minden akadály az elől, hogy Andrást 1290-ben magyar királlyá koronázzák.

A királlyá koronázásakor új feltételt kellett teljesítenie

Királlyá koronázásakor meg kellett esküdnie az úgynevezett koronázási hitlevélre, amelyben elkötelezte magát az egyház iránti hűség mellett, ígéretet tett az ország „rablóinak és gyújtogatóinak” üldözésére, továbbá Magyarország megerősítésére és az elveszített területek visszaszerzésére. Ez korábban nem volt szokásos.

Ekkorra már olyannyira megerősödtek a nagybirtokosok, hogy saját magánhadseregeket tartottak, ezeket nevezték bandériumoknak.

A területeken élő kisnemeseket familiárisként állították szolgálatukba. A főurak abban bíztak, hogy majd irányítani tudják az új királyt.