Hatalmas siker a X. Koronázási Szertartásjátékon

A X. Koronázási Szertartásjáték idén is óriási népszerűségnek örvendett, még annak ellenére is, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel később mutatták be. Az élményből ez mit sem vont le, hiszen a hatalmas színpadon egy valódi időutazásnak lehettek tanúi a nézők.

Az utolsó aranyágacska életén Varga Lili, azaz III. András lánya, Boldog Erzsébet vezette végig a közönséget, visszanyúlva egészen a király nagyapjáig, II. Andrásig.

A színésznő számára igazi kihívás volt ez a munka, hiszen Erzsébet szerepében egyben a narrátor funkcióját is betöltötte:

Nagyon nehéz és összetett feladat, egyrészt hogy hogyan alakítok ebből egy embert, másrészt hogyan tudok egyszerre narrátor és színész lenni.

A X. Koronázási Szertartásjátékban részt vevők jó része ismét belebújhatott egy korábban megformált szerepbe, csak kicsit másként. Így volt ez Sághy Tamással is, aki most az időskori II. Andrást alakította:

Ugyan most csak két jelenetre »villantam fel«, annak idején az Aranybullára volt kihegyezve a történet, egy viszonylag ereje teljében lévő királyt személyesítettem meg, itt pedig az utolsó éveket.

Baller Bianka II. András utolsó feleségét alakította. Fotó: Vörösmarty Színház

Ballér Bianka Estei Beatrix, II. András utolsó feleségének szerepét bonthatta most ki erőteljesebben:

Eddig két szertartásjátékban is megjelent Estei Beatrix, de inkább csak feltűnt. Most kaptam egy egészen szép monológot és egy nagyon erős jelenetet.

Abban pedig talán minden résztvevő és néző is egyetértett, hogy nemcsak ő kapott erős jelenetet, hanem az előadás végig bővelkedett olyan megoldásokkal, amelyek miatt méltán nevezhetjük grandiózusnak. Az óriási színpadon több szinten folyt a játék, ismét megjelent a korona, de ezúttal mintegy kupolaként szolgált a régi koronázó bazilikát megidéző tér két tornya között. Az előadás fináléjában pedig egy óriási fa emelkedett fel, jelképezve a reményt.

Az előadás zárójelenete. Fotó: Vörösmarty Színház

Szikora János rendező ezzel a tízrészes sorozattal, amely hűen bemutatta az Árpád-házi királyok történeteit, színháztörténeti szempontból óriásit alkotott.

A X. Koronázási Szertartásjáték üzenete, miszerint

A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg!

célba ért, és ezt azok, akik a három előadás bármelyikét megnézték, útravalóul hazavihették.