„A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg”

Minden szertartásjáték három pilléren áll: a korona szentsége, a templom víziója és az épp koronázott király személyes élettörténete. Idén a templom víziója a legteljesebb mértékben meg tud valósulni. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbáljuk rekonstruálni a Nagyboldogasszony-bazilikát, de az építészeti szerkezetét igenis megkíséreljük érzékeltetni, és ezzel segítséget adunk a nézőnek ahhoz, hogy ő is ebbe a térbe legyen képes vizionálni a hajdan itt állt monumentális épület szépségét. Valamennyi szertartásjátéknak volt egy építészeti kerete. Szándékosan nem díszletet mondok. Ez az építészeti keret idén a legteljesebb. Ennek a szertartásjátéknak talán ez is az egyik rendeltetése, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a szentség területére, arra, ami már elpusztult, de amit évről évre megpróbálunk a képzeletben felépíteni. ­Miért olyan fontos ez a hely? Mert ez a magyar államiság szakrális központja volt évszázadokon keresztül. Minden évben ehhez a vízióhoz igyekeztünk valami újdonságot találni. Idén is van új, vizionárius elem