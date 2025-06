Taróczy Balázsék tette ma már megismételhetetlen Wimbledonban

Magyar sikerek Wimbledonban Taróczy Balázs óta Míg felnőtt számban a mai napig Taróczy 1985-ös diadala az egyetlen magyar siker Wimbledonban, a XXI. században több junior bajnoki címet is szereztek magyar teniszezők az ikonikus helyszínen. Fucsovics Márton 2010-ben nyert fiú egyesben, s később, 2021-ben a felnőtt karrierje legértékesebb eredményét is itt érte el, amikor negyeddöntőbe jutott. Fucsovics idén selejtezőt játszik Wimbledonban, a Jurij Rodionov elleni sikere után még két győzelemre van szüksége a főtáblára jutáshoz. Lány párosban háromszor is ünnepelhettünk: 2005-ben Szávay Ágnes Viktorija Azarenka oldalán, 2010-ben Babos Tímea Sloane Stephens párjaként nyert Wimbledonban a juniorok között, míg 2015-ben Gálfi Dalma és Stollár Fanny alkotta a győztes duót. Babos járt a legközelebb ahhoz, hogy felnőttek közötti sikerrel csatlakozzon Taróczyhoz, 2014-ben és 2016-ban is bejutott a női páros döntőbe, de egyik finálét sem tudta megnyerni. Babos idén is indul párosban, akárcsak Stollár, míg Gálfi az egyes főtáblán szerepelhet.