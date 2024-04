Djokovics tartozása és ordításai: Ivanisevic vallomása a különválás után

Goran Ivanisevic március vége óta már nem Novak Djokovics edzője. A horvát szakember 2019 nyarán kezdett el együtt dolgozni a szerb teniszezővel, a szűk öt év alatt nyolc Grand Slam-tornát nyertek közösen – azaz a tizenöt közös GS-torna több mint felét –, amivel Djokovics a maga javára fordította az örökranglista első helyéért zajló versenyfutást, huszonnégy sikerével (huszonkettő) és (húsz) előtt áll, s minden bizonnyal már ott is marad.

Goran Ivanisevic már tavaly Wimbledonban érezte, hogy nem sokáig folytatja Novak Djokovics edzőjeként (Fotó: AFP/Ben Stansall)

– Novak Djokovics minden idők legnagyobb teniszezője, sőt az egyik legnagyobb sportolója. Nagyon hálás vagyok Novaknak a lehetőségért, amiből a legtöbbet hoztam ki. Az eredmények önmagukért beszélnek, fehéren-feketén, öt csodálatos év volt – mondta Goran Ivanisevic.

Wimbledon és Ausztrália is megviselte Ivanisevicet

A közös munka nem egyetlen konkrét ok miatt ért véget, Ivanisevic Djokovicshoz hasonlóan úgy fogalmazott, hogy az eseménydús évek után mostanra elfáradt a munkakapcsolat. A sok siker mellett olyan emlékezetes mélypontokat is a horvát mesterrel ért meg Djokovics, mint a 2020-as leléptetés a US Openen és a 2022-es kitoloncolás Ausztráliából.

– A wimbledoni döntőben Carlos Alcaraz ellen elszenvedett vereség edzőként engem is megviselt. Utána az Egyesült Államokban Novak nagyszerűen teljesített, a cincinnati döntőben Alcaraz ellen, majd a US Openen is megszerezte a trófeát, de már éreztem, hogy közel a vég. Mind a ketten kicsit belefáradtunk, és én úgy éreztem, hogy már nem tudok neki segíteni.

Az emberek elfelejtik, hogy a koronavírus idején a bolygó közellenségének volt kikiáltva, amiért nem oltatta be magát. Sok helyre nem utazhattunk, nem tudtuk, mivel tervezzünk, nem is említve az ausztráliai kálváriát.

Novak nagyszerű ember, óriási szívvel. Készen álltam, hogy szükség esetén meghaljak érte, az egész világ ellen küzdött. Nem volt egyszerű az edzőjének lenni, amikor mindenki úgy nézett ránk – elsősorban rá – mint közellenségre – idézte fel Ivanisevic.

Miért ordítozott Djokovics a stábjával?

Djokovics bejelentése után többen felidézték, ahogy a szerb olykor magából kikelve ordítozott a saját stábjával. Ivanisevic azonban hangsúlyozta: ezt nem vette a szívére, korábbi játékosként pontosan tudja, hogy a pályán le kell vezetni a feszültséget. Ugyanakkor a kommunikációt néha megnehezítette Djokovics viselkedése.