Djokovics súlyos döntést hozott meg 12 nappal a Roland Garros előtt

A párizsi olimpia után visszavonuló Andy Murray 2024 novemberének végén csatlakozott Novak Djokovics edzői stábjához, aki mindössze egy héttel fiatalabb nála. Eredetileg abban állapodtak meg, hogy a közös munka a januári Australian Open végéig tart, de Djokovics, aki Melbourne-ben egészen az elődöntőig jutott, februárban bejelentette: folytatja az együttműködést korábbi nagy riválisával.

Andy Murray fél évig dolgozott Novak Djokovics edzői stábjában. Fotó: AFP

A közös munka során Djokovics megverte Carlos Alcarazt a melbourne-i negyeddöntőben, ám a továbbiakban sérülés hátráltatta, és az elődöntőben kénytelen volt visszalépni Alexander Zverev ellen. Az ezt követő tornákon is folytatódott a hullámvölgy: a madridi versenyen már az első meccsén búcsúzott, majd az olaszországi tornától is visszalépett.

– Ha elvesztesz egy meccset, nem érzed jól magad, de idén volt már sajnos néhány első körös vereségem, ez az új realitás. Mentálisan ez új kihívás nekem, hogy megküzdjek a rendszeres korai kiesésekkel – nyilatkozta április végén, a Matteo Arnaldi ellen elszenvedett veresége után Djokovics, s egyben arra is utalt, hogy talán utoljára játszott a spanyol fővárosban.

Az egykori világelső utoljára még a 2024-es olimpiai döntőben, Carlos Alcaraz ellen nyert salakon, így karrierje során először úgy indul majd a Roland Garroson, hogy előtte egyetlen salakos meccset sem nyert az idényben.

Bár Murray az év elején több fontos tornán is ott volt Djokovics mellett, az utóbbi hetekben már nem kísérte el minden versenyre, és a szerb klasszis eredményei is elmaradtak a várttól.

A közös munka kedden hivatalosan is lezárult, a 37 éves Andy Murray közleményben jelentette be a döntést. A szakításról mindkét fél méltósággal és tisztelettel nyilatkozott: Djokovics az Instagramon köszönte meg Murray munkáját, míg a skót is háláját fejezte ki a lehetőségért, és sok sikert kívánt a szerbnek a szezon hátralévő részére.

– Köszönöm Novaknak ezt a hihetetlen lehetőséget, és köszönöm a csapatának azt a kemény munkát, amelyet az elmúlt fél évben elvégeztünk – fogalmazott a háromszoros Grand Slam-győztes, kétszeres olimpiai bajnok skót klasszis. Hasonló üzenetet tett közzé Djokovics is, aki hozzátette: élvezte, hogy tovább mélyíthették a barátságukat, és nagyra értékeli Murray támogatását az elmúlt hónapokban.

A válás hátterében elsősorban Djokovics gyengébb formája állhat, illetve hogy a szerb teniszcsillag sikeres szeretne sikeres lenni a közelgő Grand Slameken, de a nyilatkozatok azt sugallták, hogy a döntés közös megegyezéssel, barátságos hangulatban született meg.