A musicalek amerikai mestere ma este a Margitszigetre érkezik

A musicalek amerikai mestere, a többszörös Grammy-, Tony- és Emmy-díjra jelölt zeneszerző, producer, Frank Wildhorn nemcsak személyesen vezényli le az estét zongorán, hanem betekintést enged musicaljeinek keletkezéstörténetébe is. Ritkán adódik alkalom ilyen bensőséges találkozásra egy világsztárral, mint ezen az estén.

A ma esti musicalgála előadói Forrás: Margitszigeti Színház

Világhírű musicalslágerek hangzanak el

A közönséget igazi sztárparádé várja, fellép Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György.

A produkció rendezője a színházi világ ismert alakja, az operettszínház művészeti vezetője, Homonnay Zsolt, a koreográfiáért Lénárt Gábor felel.

Az előadás alatt szinkrontolmács is segíti a megértést.

Zenei utazás a Duna mentén, érkezik a Duna szimfónia is

A gálaest első felében egy különleges, lélekemelő kompozíció, a Duna szimfónia csendül fel, amelyet szintén Wildhorn írt – rajongása jeléül a nagy európai folyó, a Duna iránt.

A mű grandiózus hangzásvilága egyszerre ötvözi a klasszikus és a modern zenét, érzelmekkel teli utazást kínálva. A szimfóniát a Budapesti Operettszínház több mint 80 fős zenekara adja elő, Pfeiffer Gyula Liszt Ferenc-díjas karmester vezényletével.