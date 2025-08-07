Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

musicalHomonnay ZsoltFrank WildhornMargitszigeti Színházgála

A musicalek amerikai mestere ma este a Margitszigetre érkezik

A Broadway ma este beköltözik a Margitszigeti Színház színpadára. Olyan dalok csendülnek fel, amelyek már önmagukban is történelmet írtak: a Carmen, a Dracula, a Jekyll és Hyde vagy éppen a Rudolf musicalek ikonikus dallamai szólalnak meg élőben olyan ismert énekesek előadásában mint Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György. Az est különlegessége, hogy a musicalek világhírű zeneszerzője, Frank Wildhorn személyesen is közreműködik az előadáson.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 9:20
Frank Wildhorn zeneszerző, producer Forrás: Operett.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A musicalek amerikai mestere, a többszörös Grammy-, Tony- és Emmy-díjra jelölt zeneszerző, producer, Frank Wildhorn nemcsak személyesen vezényli le az estét zongorán, hanem betekintést enged musicaljeinek keletkezéstörténetébe is. Ritkán adódik alkalom ilyen bensőséges találkozásra egy világsztárral, mint ezen az estén.

musical
A ma esti musicalgála előadói Forrás: Margitszigeti Színház

Világhírű musicalslágerek hangzanak el

A közönséget igazi sztárparádé várja, fellép Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Lipics Franciska, Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Szomor György.

A produkció rendezője a színházi világ ismert alakja, az operettszínház művészeti vezetője, Homonnay Zsolt, a koreográfiáért Lénárt Gábor felel.

Az előadás alatt szinkrontolmács is segíti a megértést.

Zenei utazás a Duna mentén, érkezik a Duna szimfónia is

A gálaest első felében egy különleges, lélekemelő kompozíció, a Duna szimfónia csendül fel, amelyet szintén Wildhorn írt – rajongása jeléül a nagy európai folyó, a Duna iránt.

 A mű grandiózus hangzásvilága egyszerre ötvözi a klasszikus és a modern zenét, érzelmekkel teli utazást kínálva. A szimfóniát a Budapesti Operettszínház több mint 80 fős zenekara adja elő, Pfeiffer Gyula Liszt Ferenc-díjas karmester vezényletével.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu