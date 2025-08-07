Rodinszke központi szerepet játszik a Pokrovszk–Mirnográd agglomeráció védelmében. Az orosz rohamcsapatok észak felé is előretörtek az erdős területeken keresztül, elvágva az ukrán erők kulcsfontosságú utánpótlási vonalait.
Rodinszke ostroma: a város, amely eldöntheti a donbaszi háború kimenetelét
Az orosz katonai egységek előre nyomultak Rodinszkébe, ami egy tízezer fős, stratégiai jelentőségű város, amely Pokrovszktól és Mirnográdtól északra, a Donyecki területen helyezkedik el. Ukrán katonai források szerint az orosz Középső Hadseregcsoport rohamegységei már állásokat létesítettek Rodinszke keleti peremén, ahová folyamatosan érkezik az erősítés.
A város egy létfontosságú logisztikai útvonalon fekszik, amely Pokrovszkot köti össze Dobropilliával. Amennyiben az orosz erők sikeresen elvágják ezt az utat, az ukrán védők csupán egyetlen jelentős utánpótlási útvonalra – a Pavlohrad felé vezető M-30-as autóútra – számíthatnának, írja a southfront.press.
Egy másik kisebb, Hrishine falun keresztül vezető útvonal könnyen sebezhetővé válna orosz tüzérségi támadásokkal szemben, ha Rodinszke teljesen orosz kézre kerülne. Az előrenyomuló orosz egységek már elérték a Bilitske melletti vidéki utakat is, ezzel tovább gyengítve az ukrán logisztikát.
Az orosz bekerítési taktika: a jól ismert forgatókönyv
Az orosz hadsereg látszólag a már Avgyijivkánál, Bahmutnál és Urozhajnál is alkalmazott stratégiát követi: a fontosabb városokat körbezárják, elvágják azok utánpótlását, és egy szűk menekülőutat hagynak, amelyen keresztül a víz-, élelmiszer-, lőszer- és orvosi ellátás nélküli ukrán védők kénytelenek visszavonulni, miközben folyamatos drón- és tüzérségi támadás alatt állnak. Rodinszkében már lőszerhiány is fellépett, ami miatt egyes ukrán egységek kénytelenek voltak visszavonulni.
Taktikai változások Rodinszke előtt: kerülik a frontális támadásokat
A Pokrovszk irányában az orosz parancsnokság az elmúlt hetekben kerülte a közvetlen frontális támadásokat, helyette oldalról megkerülő manővereket hajtott végre, amelyek célja az ukrán védelmi vonalak kimerítése és szétszakítása. Rodinszke elfoglalása lehetővé tenné az orosz erők számára, hogy északkelet felől indítsanak újabb támadásokat Pokrovszk és Mirnográd ellen. A város biztosítása súlyosan megbénítaná az ukrán logisztikát és kommunikációt, és arra kényszerítené Ukrajnát, hogy további erőforrásokat csoportosítson a védelemre. Közben orosz felderítő és diverzáns csoportok már Pokrovszk délnyugati részén is aktívak, támadásokat hajtanak végre az ukrán hátország ellen a Zachytnikov Ukrainy utcától egészen az autópiacig.
Az ukrán védelem: gyorsan változó frontvonalak
Az ukrán csapatok jelenleg elszántan harcolnak Rodinszkében, és mindent megtesznek, hogy visszaszorítsák az orosz rohamcsapatokat. A harci helyzet rendkívül dinamikus; a területek uralma akár óránként is változhat. Rodinszke megtartása kulcsfontosságú Ukrajna számára – elvesztése közvetlen hozzáférést adna az oroszoknak az ország keleti logisztikai hálózatához, ami súlyosan rontaná az ukrán hadsereg helyzetét.
A csata kimenetele azon múlik, hogy Ukrajna képes-e megtartani Rodinszkét, illetve hogy Oroszország meddig képes fenntartani előrenyomulását. Ha az oroszok meg tudják szilárdítani jelenlétüket a városban, az ukrán védelem helyzete gyorsan romlana, és Pokrovszk, valamint Mirnográd bekerítésének és elszigetelődésének reális veszélye állna fenn.
Borítókép: Ukrán katona (Fotó: Telegram/Zelenszkij)
Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés
A csúcstalálkozó kidolgozása megkezdődött – közölte Jurij Usakov, az orosz elnöki segédtiszt az újságírókkal.
Szijjártó Péter: Magyar konzulok lesznek jelen az AIK Stockholm–ETO FC és az FC Polissya Zhytomyr–Paksi FC meccs helyszínén is
Magyar konzulok lesznek jelen csütörtökön az AIK Stockholm–ETO FC, illetve az FC Polissya Zhytomyr–Paksi FC futballmérkőzés helyszínén is, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak.
Hőség, feszültség, újabb rekordok: a nyár eddigi legkeményebb hete következik
A nyár nem enyhül.
Milorad Dodik: Nem megyek sehova
Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, és azt követően, hogy a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta őt elnöki megbízatásától, közölte: nem megy sehova.
