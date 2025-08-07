Rodinszke ostroma: a város, amely eldöntheti a donbaszi háború kimenetelét

A város egy létfontosságú logisztikai útvonalon fekszik, amely Pokrovszkot köti össze Dobropilliával. Amennyiben az orosz erők sikeresen elvágják ezt az utat, az ukrán védők csupán egyetlen jelentős utánpótlási útvonalra – a Pavlohrad felé vezető M-30-as autóútra – számíthatnának, írja a southfront.press.

Egy másik kisebb, Hrishine falun keresztül vezető útvonal könnyen sebezhetővé válna orosz tüzérségi támadásokkal szemben, ha Rodinszke teljesen orosz kézre kerülne. Az előrenyomuló orosz egységek már elérték a Bilitske melletti vidéki utakat is, ezzel tovább gyengítve az ukrán logisztikát.

Az orosz bekerítési taktika: a jól ismert forgatókönyv

Az orosz hadsereg látszólag a már Avgyijivkánál, Bahmutnál és Urozhajnál is alkalmazott stratégiát követi: a fontosabb városokat körbezárják, elvágják azok utánpótlását, és egy szűk menekülőutat hagynak, amelyen keresztül a víz-, élelmiszer-, lőszer- és orvosi ellátás nélküli ukrán védők kénytelenek visszavonulni, miközben folyamatos drón- és tüzérségi támadás alatt állnak. Rodinszkében már lőszerhiány is fellépett, ami miatt egyes ukrán egységek kénytelenek voltak visszavonulni.

Taktikai változások Rodinszke előtt: kerülik a frontális támadásokat

A Pokrovszk irányában az orosz parancsnokság az elmúlt hetekben kerülte a közvetlen frontális támadásokat, helyette oldalról megkerülő manővereket hajtott végre, amelyek célja az ukrán védelmi vonalak kimerítése és szétszakítása. Rodinszke elfoglalása lehetővé tenné az orosz erők számára, hogy északkelet felől indítsanak újabb támadásokat Pokrovszk és Mirnográd ellen. A város biztosítása súlyosan megbénítaná az ukrán logisztikát és kommunikációt, és arra kényszerítené Ukrajnát, hogy további erőforrásokat csoportosítson a védelemre. Közben orosz felderítő és diverzáns csoportok már Pokrovszk délnyugati részén is aktívak, támadásokat hajtanak végre az ukrán hátország ellen a Zachytnikov Ukrainy utcától egészen az autópiacig.