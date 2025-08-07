Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

ostromUkrajnaPokrovszkháborústratégiaorosz

Rodinszke ostroma: a város, amely eldöntheti a donbaszi háború kimenetelét

Az orosz katonai egységek előre nyomultak Rodinszkébe, ami egy tízezer fős, stratégiai jelentőségű város, amely Pokrovszktól és Mirnográdtól északra, a Donyecki területen helyezkedik el. Ukrán katonai források szerint az orosz Középső Hadseregcsoport rohamegységei már állásokat létesítettek Rodinszke keleti peremén, ahová folyamatosan érkezik az erősítés.

Szabó István
Forrás: Southfront.press2025. 08. 07. 9:23
Forrás: Telegram/Zelenszkij
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rodinszke központi szerepet játszik a Pokrovszk–Mirnográd agglomeráció védelmében. Az orosz rohamcsapatok észak felé is előretörtek az erdős területeken keresztül, elvágva az ukrán erők kulcsfontosságú utánpótlási vonalait.

Rodinszke
Orosz katonák Rodinszke térségében (Fotó: Rosgvard)

A város egy létfontosságú logisztikai útvonalon fekszik, amely Pokrovszkot köti össze Dobropilliával. Amennyiben az orosz erők sikeresen elvágják ezt az utat, az ukrán védők csupán egyetlen jelentős utánpótlási útvonalra – a Pavlohrad felé vezető M-30-as autóútra – számíthatnának, írja a southfront.press.

Egy másik kisebb, Hrishine falun keresztül vezető útvonal könnyen sebezhetővé válna orosz tüzérségi támadásokkal szemben, ha Rodinszke teljesen orosz kézre kerülne. Az előrenyomuló orosz egységek már elérték a Bilitske melletti vidéki utakat is, ezzel tovább gyengítve az ukrán logisztikát.

Az orosz bekerítési taktika: a jól ismert forgatókönyv

Az orosz hadsereg látszólag a már Avgyijivkánál, Bahmutnál és Urozhajnál is alkalmazott stratégiát követi: a fontosabb városokat körbezárják, elvágják azok utánpótlását, és egy szűk menekülőutat hagynak, amelyen keresztül a víz-, élelmiszer-, lőszer- és orvosi ellátás nélküli ukrán védők kénytelenek visszavonulni, miközben folyamatos drón- és tüzérségi támadás alatt állnak. Rodinszkében már lőszerhiány is fellépett, ami miatt egyes ukrán egységek kénytelenek voltak visszavonulni.

Taktikai változások Rodinszke előtt: kerülik a frontális támadásokat

A Pokrovszk irányában az orosz parancsnokság az elmúlt hetekben kerülte a közvetlen frontális támadásokat, helyette oldalról megkerülő manővereket hajtott végre, amelyek célja az ukrán védelmi vonalak kimerítése és szétszakítása. Rodinszke elfoglalása lehetővé tenné az orosz erők számára, hogy északkelet felől indítsanak újabb támadásokat Pokrovszk és Mirnográd ellen. A város biztosítása súlyosan megbénítaná az ukrán logisztikát és kommunikációt, és arra kényszerítené Ukrajnát, hogy további erőforrásokat csoportosítson a védelemre. Közben orosz felderítő és diverzáns csoportok már Pokrovszk délnyugati részén is aktívak, támadásokat hajtanak végre az ukrán hátország ellen a Zachytnikov Ukrainy utcától egészen az autópiacig.

Forrás: Southfront.press

Az ukrán védelem: gyorsan változó frontvonalak

Az ukrán csapatok jelenleg elszántan harcolnak Rodinszkében, és mindent megtesznek, hogy visszaszorítsák az orosz rohamcsapatokat. A harci helyzet rendkívül dinamikus; a területek uralma akár óránként is változhat. Rodinszke megtartása kulcsfontosságú Ukrajna számára – elvesztése közvetlen hozzáférést adna az oroszoknak az ország keleti logisztikai hálózatához, ami súlyosan rontaná az ukrán hadsereg helyzetét.

A csata kimenetele azon múlik, hogy Ukrajna képes-e megtartani Rodinszkét, illetve hogy Oroszország meddig képes fenntartani előrenyomulását. Ha az oroszok meg tudják szilárdítani jelenlétüket a városban, az ukrán védelem helyzete gyorsan romlana, és Pokrovszk, valamint Mirnográd bekerítésének és elszigetelődésének reális veszélye állna fenn.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: Telegram/Zelenszkij) 

add-square Orosz–ukrán háború

Óriási csapást mértek az oroszok Ukrajnára, Kijev nem heveri ki egyhamar

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu