Éhes Fleck makkal álmodik

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Fleck Zoltán újabb megszólalásai kapcsán a baloldal korábbi alkotmányos terveit „elmeroggyantnak”, a jelenlegi politikai álmokat pedig irreálisnak és veszélyesnek nevezte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 9:02
Borítókép: Fleck Zoltán (Fotó: MTI/Földi Imre)
Az ELTE jogszociólógusa azzal védekezik, hogy magánvéleményét mondta el
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója pontról pontra mutatja be közösségi oldalán, hogy Fleck Zoltánt, az ELTE jogászprofesszora által képviselt álláspont miért ellentétes az alaptörvénnyel, miért jelent valós veszélyt a jogállamra.

Szánthó Miklós szerint Fleck Zoltán 2021 után most újra „álmodozik” egy baloldali győzelemről, és ismét a jogállami keretek átlépésével kacérkodik. „Fleck annak idején azt javasolta, hogy egy esetleges baloldali feles többséggel is meg kellene kísérelni az alkotmány átírását – amihez tudvalevőleg kétharmad kell. Ezt az országban akkor is kevesen értették ép ésszel” – fogalmazott a főigazgató.

 

Zsarolással kormányalakítást?

A legutóbbi felvetés kapcsán – miszerint a köztársasági elnökre akár nyomást kellene gyakorolni a kormányalakítás érdekében – Szánthó Miklós úgy fogalmaz: „Fleck most ott tart, hogy zsarolással és fenyegetéssel kellene befolyásolni a köztársasági elnököt, aki szerinte megtagadhatná, hogy a választás nyertesét kérje fel kormányalakításra. Ez egyszerre ostoba és veszélyes.”

Szánthó Miklós szerint az ilyen nyilatkozatok nemcsak jogi nonszenszek, de súlyos politikai felelőtlenségről is árulkodnak. Hangsúlyozta: 

Magyarországon a köztársasági elnök nem buktathat politikai alapon kormányt, és a parlamenti többség – ha valóban létezik – egyszerűen benyújthat egy konstruktív bizalmatlansági indítványt, ahogy ez megtörtént a Gyurcsány–Bajnai csere esetén is.

 

Fleck és a „digitális SZDSZ”

Szánthó Miklós szerint Fleck „a marginális, zombi-SZDSZ-es értelmiség típuslidérce”, aki képtelen feldolgozni, hogy Magyarországon nemzeti, szuverenista kormányzás zajlik. 

Minden választás előtt feljön, mint a hányinger, és újabb ötletekkel áll elő, hogyan lehetne megkerülni a választók akaratát.

A bejegyzés végén a főigazgató úgy összegez: mindez nem sokat számít, mivel szerinte az ellenzéki győzelem továbbra is irreális elképzelés. „Ahhoz ugyanis meg kellene nyerni a választást – és ez egyelőre csak Fleck és a vele egy gyékényen áruló közvélemény-kutatók fejében történik meg. Hisz éhes disznó makkal álmodik.”

Az ELTE oktatója egy tiszás rendezvényen a köztársasági elnök fenyegetéséről beszélt. Az ELTE bár először hallgatott az ügyben, végül elutasította Fleck Zoltán botrányos kijelentéseit, amellyel az oktató megszegte az egyetem jogi karának etikai szabályzatát. 

Később közösségimédia-oldalán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője bejelentette: feljelentést tesz az alkotmányos rendet veszélyeztető Fleck Zoltán ellen.

 

