A tatabányai salakon próbálja meg a lehetetlent a magyar férfi-teniszválogatott

A magyar férfi-teniszválogatott Tatabányán, salakpályán fogadja az amerikai csapatot februárban a Davis Kupa selejtezőjében.

2025. 12. 15. 19:23
Piros Zsombor is ott lesz az amerikai csapat elleni Davis Kupa-mérkőzésen Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A sportági szövetség hétfőn közösségi oldalán jelentette be, hogy a nemzetközi szövetség jóváhagyta a helyszínre és a borításra vonatkozó magyar terveket: Marozsán Fábiánék a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban mérkőznek az amerikaiakkal február 7–8-án. A Davis Kupa-párharcra kedden kezdődik a jegyértékesítés.

Piros Zsombor és Marozsán Fábián, a magyar Davis Kupa csapat játékosai
A Davis Kupa első magyar–amerikai párharca lesz ez

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy a magyarok – történetük során először – az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. 

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező második fordulójában.

A válogatott idén februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

