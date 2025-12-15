A tatabányai salakon próbálja meg a lehetetlent a magyar férfi-teniszválogatott

A sportági szövetség hétfőn közösségi oldalán jelentette be, hogy a nemzetközi szövetség jóváhagyta a helyszínre és a borításra vonatkozó magyar terveket: Marozsán Fábiánék a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban mérkőznek az amerikaiakkal február 7–8-án. A Davis Kupa-párharcra kedden kezdődik a jegyértékesítés.

Piros Zsombor és Marozsán Fábián, a magyar Davis Kupa csapat játékosai

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A Davis Kupa első magyar–amerikai párharca lesz ez

Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy a magyarok – történetük során először – az Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda.

A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a selejtező második fordulójában.

A válogatott idén februárban Montrealban 3-2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott a magyarok az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3-2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.