The (dick)man kereket cserél

G Fodor Gábor

Mandiner Mesterterv – Az őszt elvesztette a Tisza Párt, Magyar Péter megakadni látszik + videó

Még a baloldali elemzők is elismerik, hogy a politikai teljesítményt nézve a Fidesz nyerte meg az őszt. A tél beköszöntével valóban átrendeződni látszik a politikai térkép? Gyengült-e a Tisza Párt és Magyar Péter a kiszivárgott adótervezet miatt? Hová lett a lendület?