The (dick)man kereket cserél

The (dick)man vagy sütit süt, vagy kereket cserél.

sütidickfénykép 2025. 12. 05. 18:28
Ugyanúgy csinálja mindkettőt: elkészül a beállított fénykép, aztán jön, aki képes megcsinálni, amit kell.

Mekkora nagy, ótvaros, ocsmány egy… dick ez az alak…

 

