Üzenet Erdélyből

Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra: Karácsony félrevezeti a budapestieket + videó

A kormány szerint Karácsony Gergely hibásan állítja, hogy jogtalanul vonnák el a főváros forrásait. Szentkirályi Alexandra arra emlékeztetett: miközben a főváros fizetési kötelezettségét más önkormányzatok gond nélkül teljesítik, Budapest jelentős állami fejlesztésekből részesül.