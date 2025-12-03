Nézzük csak!

„Ukrajna csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre: az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel – közölte az Ukrinform. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára kulcsfontosságú.

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambov régióban futó Barátság kőolajvezetékre – írta meg az Ukrinform. A hírügynökséggel az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása közölte, hogy a támadáskor egy távolról működésbe hozott robbanószerkezetet használtak, amelyet további gyújtóanyagokkal is megerősítettek, hogy nagyobb tüzet idézzen elő.”

„Ukrán dróntámadás érhetett orosz olajraktárakat

Tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Tambov területén, és megsérültek üzemanyagtartályok a szomszédos Voronyezs megyében, miután december 3-án éjjel feltételezett ukrán dróntámadás történt – számolt be orosz hatóságok és helyi médiumok jelentései alapján a Kyiv Independent.

Jevgenyij Pervisov, Tambov régió kormányzója közölte, hogy egy drón roncsai egy Dmitrijevka nevű településen található olajraktárra zuhantak, és az üzemanyag-tároló lángra kapott. A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a támadás célpontja a Nikiforovszkaja olajraktár volt.”

Ugye nem kell magyaráznom, mekkora a különbség a két dolog között? Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

Jó lenne tisztázni – minél előbb! –, mi az igazság!