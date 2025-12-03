Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Egy hír, két változat

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
UkrajnaBarátság kőolajvezetékdróntámadás 2025. 12. 03. 13:45
0

Nézzük csak!

„Ukrajna csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre: az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel – közölte az Ukrinform. A vezeték ellen ez már az ötödik támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára kulcsfontosságú.

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambov régióban futó Barátság kőolajvezetékre – írta meg az Ukrinform. A hírügynökséggel az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása közölte, hogy a támadáskor egy távolról működésbe hozott robbanószerkezetet használtak, amelyet további gyújtóanyagokkal is megerősítettek, hogy nagyobb tüzet idézzen elő.”

(Index, eredeti cikk itt: https://index.hu/gazdasag/2025/12/03/baratsag-koolajvezetek-tamadas-orosz-ukran-konfliktus-haboru-olaj-nyersanyagpiac-nyersanyagellatas/)

„Ukrán dróntámadás érhetett orosz olajraktárakat 

Tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Tambov területén, és megsérültek üzemanyagtartályok a szomszédos Voronyezs megyében, miután december 3-án éjjel feltételezett ukrán dróntámadás történt – számolt be orosz hatóságok és helyi médiumok jelentései alapján a Kyiv Independent.

Jevgenyij Pervisov, Tambov régió kormányzója közölte, hogy egy drón roncsai egy Dmitrijevka nevű településen található olajraktárra zuhantak, és az üzemanyag-tároló lángra kapott. A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a támadás célpontja a Nikiforovszkaja olajraktár volt.”

(444, eredeti cikk itt: https://444.hu/2025/12/03/ukran-drontamadas-erhetett-orosz-olajraktarakat)

Ugye nem kell magyaráznom, mekkora a különbség a két dolog között? Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

Jó lenne tisztázni – minél előbb! –, mi az igazság!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekautós hír

Megújult a Toyota legdrágább limuzinja, amelyet a japán Rolls-Royce-nak tartanak

Hét év után elérkezett a modellfrissítés ideje a Century szedánnál. Aki látványos változásokra számít, csalódni fog.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu