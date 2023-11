Tüzéreket toboroznak, a legmodernebb lövegeket kezelhetik a magyar fiatalok

Ugyan Magyarország gyakorló- és lőtereinek méretéből, illetve elhelyezkedéséből adódóan a PzH 2000-es „csak” tíz kilométeres lőtávon mutathatja meg erejét, de képes akár 54 kilométeres távolságon is pontos találatot leadni. Arra is képes, hogy a cső szögének gyors változtatásával az egymás után kilőtt gránátok egy helyre, szinte egy időben csapódjanak be.