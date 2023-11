Megkezdődött Magyarország legnagyobb hadgyakorlata + videó

Hozzátette: két Zlin–242 típusú kiképző repülőgép, öt H145M többcélú katonai helikopter, illetve egy AS350-es helikopter pedig Pápára települt át a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandártól. Ahogy katonai konvojok indultak és indulnak többek között Hódmezővásárhelyről és Szentesről is.

Forrás: Honvédelmi Minisztérium

– Szövetségeseinkkel szorosan együttműködve, minden biztonsági kihívásokra megfelelő válaszokat adni képes, felkészült honvédséget építünk – szögezte le a miniszter. Hozzátette: hetente jönnek a jó hírek a honvédség háza tájáról, erősödünk, fejlődünk, egyre többen vagyunk, egyre modernebb eszközökkel, egyre több hadiipari beruházással.

Épülő és üzembe álló gyárak, érkező és használatba vett nagyvasak, sikeres toborzás és komoly teljesítmények jelzik, egyre magasabb szintre lép a magyar honvédség.

– emelte ki Szalay-Bobrovninczky Kristóf a honvédelmi és a haderőfejlesztési programra is utalva. Rámutatott: az Adaptive Hussars 2023 is ebbe a sorba tartozik. Mint mondta, az olasz, török, horvát és amerikai részvétellel zajló, rendkívül összetett, az ország jelentős területére kiterjedésű, a honvédség többségét és az államigazgatás jelentős részét megmozgató hadgyakorlat megszervezése és végrehajtása komoly feladat. Rámutatott:

a legfőbb cél, hogy tesztelje az ország védelmi igazgatási rendszere és a magyar honvédség együttműködési képességét. Ennek érdekében, a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkba települt szövetséges katonai, illetve a védelem igazgatásban érintett több állami szervezet is részt vesz a gyakorlatban. Megközelítőleg 4500 fővel, kétszáznál több technikát megmozgatva.

– Ami a honvédséget illeti: vizsgázik most mindaz, amit eddig építettünk és megalkottunk – magyarázta a miniszter. Szerinte majd a hadgyakorlat megmutatja a Honvédségnek, hogy hol tart, ahogy azt is, mit és hogyan kell tovább erősíteni. Kiderül, mire van szükség, illetve ki és hogyan válik be, kire lehet számítani.

A tárcavezető szerint a megszerzett tapasztalatokkal jobb és erősebb lesz a Honvédség, ami által Magyarország is erősebb lesz. A katonai élet vastörvénye, hogy mindig Készen kell állnunk, hogy éles helyzetben megtegyük, amit meg kell tennünk családunkért, az országért, a nemzetért.