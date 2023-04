Hatalmas razzia a Nagybani piacon, több embert is elvittek az adónyomozók

Utóbbi ügynek egyik érintettje vallomásával segítette a nyomozásban résztvevők munkáját, ám őt akkoriban több fenyegetés érte az ügy szereplői részéről. Volt, hogy a börtönből üzentek: az életével játszik, ha beszél, de azt is a tudomására hozták, hogy olyan kapcsolatokkal rendelkeznek, akik kimossák őket a büntetőeljárásból. Az ügyben a BRFK is nyomozást indított kényszerítés hatósági eljárásban gyanújával.

Esernyő és fekete kassza

A fenyegetők közé tartozott egy, az éjszakai életben is jól ismert bűnöző is. A nehézfiúról érdemes megemlíteni, hogy a lapunk birtokában lévő vallomás szerint rengeteg védelmi pénzt -heti szinten ötmillió forintot - fizetett annak a D. Andrásnak, aki társaival százmilliókat halmozott fel úgy, hogy különböző, büntetőeljárás alatt álló vállalkozónak megígérték, befolyásos kapcsolataik révén elérik az ellenük indított nyomozás félresiklatását és a NAV-razziák elkerülését. D. András több sértett – lapunk által megismert – vallomása szerint fedett nyomozónak, máskor NAV-os felderítőnek adta ki magát. Az egyik tanúnak a férfi beszélt arról is, hogy a „lehúzásokból” szerzett pénzek nem hozzá, hanem az egyik minisztérium „fekete kasszájába” kerülnek, és ő a begyűjtött összegből csak részesedést kap. D. András hivatkozott arra is, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak dolgozik, emiatt a neki fizető vállalkozók közül többen őt csak „esernyőnek” hívták. Később kiderült, hogy D. egyetlen szervhez sem köthető, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pedig befolyással üzérkedés miatt vádat emelt ellene.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)