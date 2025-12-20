Nyíregyházi lányok adventi koncertje hódította meg Olaszországot

A Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a nemzet művésze vezényelte kórus Giambattista Martini, Kocsár Miklós, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tóth Péter, Hubay Jenő, Kodály Zoltán, Giulio Caccini műveit adta elő a klasszikus európai zenei hagyományt a magyar zenei örökséggel párosítva. Az ünnepi repertoárt Tóth Péter, az MMA Zeneművészeti Tagozata vezetője állította össze.

A Szent Péter-baldachin (Forrás: Wikipédia)

A Magyar Művészeti Akadémia adventi koncertet mutatott be Rómában



Szólistaként fellépett Szecsődi Ferenc hegedűművész, Boldoczki Gábor trombitaművész, Kuzma Levente orgonaművész. Az adventi koncert helyszíne nem volt véletlen: a Róma egyik legszebb helyén, a Forum Romanum magaslatán található, Szent Franciskáról elnevezett Santa Francesca Romana-bazilika Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek római címtemploma. Az adventi koncerten többek között részt vett Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója és Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora.

A Magyar Művészeti Akadémia több eseménnyel szerepelt a jubileumi szentév nemzetközi kulturális programsorozatában:

Januárban Hit, remény és rajzfilm címmel Jankovics Marcell művészetét mutatta be a Róma központjában, az egykori szentszéki kancellária reneszánsz épületében rendezett kiállítás, amely a szentév első magyar kulturális programja volt. Májusban a Római Magyar Akadémia termeiben volt látható a Dum spiro, spero (Amíg élek, remélek) elnevezésű szakrális kiállítás az MMA kortárs képzőművészei alkotásaival. Szeptemberben a Római Magyar Akadémia épülete utcai homlokzatán és udvarán volt látható az Ég és Föld a színpadon című kiállítás. A nagy méretű molinókat a Római Magyar Akadémia adatai szerint közel egymillióan látták.