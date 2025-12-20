Rendkívüli

Szalah megalázkodott a Liverpool öltözőjében, miután óriási botrányt okozott

Mohamed Szalah két hete indított háborút saját klubja, a Liverpool ellen, miután Arne Slot edző zsinórban három meccsen is a kispadra száműzte őt. Az egyiptomi sztár kifakadása vegyes reakciókat szült, de a Liverpool megerősítette Slot pozícióját, így Szalah kénytelen volt meghátrálni. Most Curtis Jones árult el egy eddig eltitkolt, ám fontos részletet a Szalah-ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 12:13
Mohamed Szalah bocsánatot kért a Liverpool öltözőjében Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Miután december 6-án, a Leeds United elleni bajnokin (3-3) Arne Slot egymás után harmadjára is kihagyta a Liverpool kezdőjéből Mohamed Szalah-t, az egyiptomi sztár hadüzenettel felérő nyilatkozatot tett. „Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem” – mondta Szalah , akit ezek után Slot büntetésből három nappal később kihagyott az Inter ellen Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra megnyert BL-meccsen a keretből is.


Szalah és a háttérben Slot: kettejük konfliktusa a Liverpool öltözőjében rendeződhetett a csapat előtt. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ez volt az a pont, amikor sokan biztosra vették, hogy Szalah rövid időn belül, akár már a télen elhagyhatja a Liverpoolt. Csakhogy azóta némileg sikerült rendezni a nézeteltérést, Slot és Szalah leültek megbeszélni a dolgokat, majd az egyiptomi a múlt hétvégén csereként beszállva gólpasszal tért vissza a csapatba a Brighton ellen (2-0).

Szalah bocsánatot kért a Liverpool öltözőjében

A múlt heti meccset követően Szalah elhagyta Liverpoolt, és csatlakozott az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatott keretéhez. Távollétében Curtis Jones, a csapat középpályása osztott meg egy fontos részletet arról, hogyan rendeződött a Szalah-ügy: az egyiptomi megalázkodott az egész csapat előtt, és bocsánatot kért a viselkedése miatt az öltözőben.

– Mo a maga ura, aki őszintén elmondja a véleményét. Utána azonban a csapat előtt elismerte, sajnálja a történteket. „Ha ezzel bárkit kényelmetlen helyzetbe hoztam, attól bocsánatot kérek”, ilyeneket mondott, ennyire figyelmes ember Mo – mondta Jones a BBC szerint.

A Liverpool szombaton 18.30-tól a Tottenham vendége lesz a Premier League-ben – Szalah nélkül, de várhatóan a bokasérüléséből felépülő Szoboszlaival a pályán.

 

