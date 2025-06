Ekkora esélyt még nem kaptak a magyarok, közülük kerülhet ki a vb-induló

Kedden napközben jött a bejelentés, hogy a 2026-os dartsvilágbajnokságon biztos lesz magyar résztvevő, miután hazánkból egy versenyző közvetlenül, a Hungarian Darts Super League győzteseként kvalifikálja magát a már 128 résztvevős PDC-tornára. Ezzel pedig egy 17 éves átok fog megtörni, ugyanis legutóbb 2008-ban, Bezzeg Nándor volt ott a PDC-dartsvilágbajnokságon – akkor Bezzeg az első fordulóban, 3-0-ra kikapott a holland Vincent Van der Voorttól.

Luke Littler a PDC-dartsvilágbajnokság trófeájával, idén magyar dartsversenyző is harcba száll vele (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Ilyen esélyt a magyar darts még nem kapott

Magyarország első profi dartsjátékosa, Székely Penge Pál korábban itthon sokáig egyeduralkodója volt a sportágnak, majd később inkább külföldi versenyekre helyezte a hangsúlyt a további fejlődés érdekében. Penge nem egyszer járt már közel a vb-részvételhez, de a kelet-európai selejtezőkön végül az utolsó meccseken elbukott – ahogy Kovács Patrik is. A magyar dartsos már több mint 25 éve űzi a sportot, mondhatni rengeteg dolgot látott már, de ez a lehetőség szerinte is történelmi jelentőségű.

– Ez egy óriási dolog mindenkinek, főleg annak a játékosnak, aki kijut a világbajnokságra. Óriási összegekről beszélünk itt már az indulással, nagyjából egy teljes évet, akár professzionális szintű évet is le tud fedni a pénznyeremény. Megfelelő családi háttérrel a Challenge Tourokon (a PDC második vonala – a szerk.) és a Q-School is részt vehet, amelyek útján az áhított Pro Tour-kártyát is szerezhet ez a magyar versenyző.