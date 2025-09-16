dartsWDFIhász Veronika

Szoros csata a bajnoki címért, így is elégedett lehet Tekauer Gréta

A hétvégén steel nemzeti bajnoki forduló és újabb, bronzkategóriás WDF-torna zajlott Budapesten a Remíz Sport- és Rendezvényteremben. Tekauer Gréta az előbbin a harmadik, utóbbin a második helyen végzett. A versenynap délelőttjén még nehezen találta a ritmust, délután azonban már könnyedebben dobott a táblára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 17:10
Tekauer Gréta ismét eredményesen szerepelt (Fotó: facebook.com/greta.tekauer)
– Reggel szinte ott folytattam a játékot, ahol múlt héten, Ausztriában abbahagytam, és ettől nem voltam boldog. Igyekeztem kicsit megnyugodni, és a nemzeti fordulón elért harmadik helyem után lassítottam a dobásaimon, jobban figyeltem a tartásomra, tudatosan kiemeltem a könyökömet, így precízebbek lettek a dobásaim, sokkal jobban ment a darts – idézte az ÉRD-EL SE 22 éves dartsjátékosát Tekauer Gréta menedzsmentjének sajtóközleménye.

Az érdi dartsjátékos, Tekauer Gréta újabb WDF-ranglistaversenyen lett ezüstérmes, Tekauer Gréta, darts, WDF, magyar, dartsjátékos
Az érdi dartsjátékos, Tekauer Gréta újabb WDF-ranglistaversenyen lett ezüstérmes (Fotó: facebook.com/greta.tekauer)

Tekauer Gréta dobogós helyezésekkel zárta a hétvégét

Ahogy a hazai rendezésű nemzetközi ranglistaversenyeken rendre, a fináléban most is Ihász Veronikával találta szembe magát Tekauer, s a legutóbbi, budapesti találkozójukkal ellentétben ezúttal a rutinos dartsosnak jött ki jobban a lépés.

– Nagyon jó formában van, remekül dobott az osztrákoknál is. Nem zavar, hogy így alakult, felszívta magát a meccsre. 

Nekem az a fontos, hogy míg egy héttel korábban mérges voltam a játékom miatt, most jól éreztem magam a tábla előtt, ismét remek meccset vívtunk!

– fogalmazott Tekauer Gréta.

Vasárnap a soft magyar bajnokság zárófordulójára került sor, amelyen a legek aránya alapján végül a harmadik helyen zárt, ezzel a bajnoki címről összetettben éppen csak lecsúszott. – Vezettem a bajnokságot az utolsó fordulóig, de a vasárnapi eredménnyel végül legyőzött Bogár Alexandra, akivel tavaly párosban bronzérmesek lettünk az Európa-bajnokságon. Ezúttal jobb volt nálam, szívből gratulálok a győzelméhez! – nyilatkozta Tekauer.

A Dartsvilágszövetség (WDF) következő versenyhétvégéje ismét Magyarországon, ezúttal Szombathelyen vár majd a magyar és a kelet-európai régióhoz tartozó mezőnyre, így Tekauer Grétára is, szeptember 27-én és 28-án.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

