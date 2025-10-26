dartsLuke HumphriesLuke LittlerJames Wade

Littler nem lesz Európa-bajnok, ám teljesen mással foglalkozott a kiesés után

A PDC darts Európa-bajnokság szombat esti programja nem a generációváltásról szólt: Luke Littler 10-7-re kikapott a nyolcaddöntőben James Wade-től, s ezzel eldőlt, hogy az ifjú világbajnok egyelőre nem lesz világelső. Littler kiesése után Luke Humphries küzd meg Wade-del a legjobb nyolc között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 8:39
Ezúttal James Wade fogadta Luke Littler gratulációját Forrás: PDC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korábban Raymond van Barneveldet kiütő Luke Littler kétszer is felállt kétleges hátrányból James Wade-del szemben, de a riválisa nem tört össze, 7-7-nél elvette Littler kezdését, és innen már nem tudott visszajönni a 18 éves klasszis. Wade így visszavágott a júliusi World Matchplay döntőjében elszenvedett vereségért, és ő lett az egyetlen, aki az eddigi összes világbajnokot legyőzte major tornán.

Littler kiesése nagy esély Luke Humphries-nak
Littler kiesése nagy esély Luke Humphries-nak. Forrás: PDC

Littler üzent

A meccs után Littler külön köszönetet mondott a német közönségnek, s ez már csak amiatt is meglepő, mert korábban többször rosszallóan nyilatkozott az itteni drukkerekről. „Megvoltak az esélyeim, nagyon elszomorít, hogy nem tudtam élni velük. Köszönöm a német közönségnek, kedvesek voltak velem. Most hazamegyek, de jövő héten ismét belevetem magam a küzdelmekbe” – írta az X-en Littler.

Wade küzdelme

A meccs után a 42 esztendős Wade nem a sportot helyezte előtérbe, ugyanis elárulta, hogy a magánéletében lévő dolgok most elsőbbséget élveznek.

– Nemrég, amikor kiderült, hogy a fiamnak problémái vannak, nem tudtam, kihez forduljak, és még most sem tudom. Hiszek abban, hogy a PDC segíteni fog, és hogy a darts világából is sokan mellém állnak. Az elmúlt hónapokban minden megváltozott. A fiam a legnagyobb hősöm. És ahogy neki mondtam: Arthur, meg tudjuk csinálni! – tette hozzá a világranglistán ötödik helyen álló angol.

Humphries is megszólalt Littler kieséséről

Wade ellenfele a Cameron Menzies ellen hátrányból felálló Luke Humphries lesz a negyeddöntőben, aki Littler kiesésével biztosan világelső marad. – Szomorú lett volna, ha az egész hét arra megy rá, hogy én maradjak a ranglista élén. Ne értsenek félre, a világelsőség nagyszerű, de inkább lennék egy nagy verseny győztese, mint pusztán a ranglista éllovasa. Valószínűleg ez nyomást jelent neki is. Lehet, hogy egyszer meglesz neki, de jelenleg az Európa-bajnokság megnyerése van középpontban, és ez sokkal fontosabb, mint a világelsőségért folyó verseny – mondta Humphries.

Az Eb vasárnap fejeződik be, magyar idő szerint 13 órakor kezdődnek a negyeddöntők, Wade és Humphries összecsapása az utolsó lesz a programban. A meccsek az egyik fél 10. nyert legjéig tartanak.

DARTS PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, NYOLCADDÖNTŐ:

  • Gian van Veen (holland, 10., 109.92)–Ryan Searle (angol, 26., 87.42) 10-2
  • Daryl Gurney (északír, 27., 92.54)–Ross Smith (angol, 11., 91.06) 10-6
  • Ryan Joyce (angol, 15., 93.71)–Martin Schindler (német, 2., 92.23) 10-7
  • Michael van Gerwen (holland, 19., 100.76)–Chris Dobey (angol, 30., 101.21) 10-5
  • Ricardo Pietreczko (német, 25., 95.44)–Jermaine Wattimena (holland, 24., 92.47) 10-6
  • Danny Noppert (holland, 17., 101.12)–Nathan Aspinall (angol, 1., 99.50) 10-7
  • James Wade (angol, 26., 97.75)–Luke Littler (angol, 4., 97.75) 10-7
  • Luke Humphries (angol, 5., 103.64)–Cameron Menzies (skót, 21., 101.53) 10-9 

A negyeddöntő párosítása:

  • Joyce–Van Veen
  • Van Gerwen–Gurney
  • Pietreczko–Noppert
  • Wade–Humphries

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekEurópai Unió

Kondor Katalin: Nem hallgathatunk

Kondor Katalin avatarja

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu