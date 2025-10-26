Littler nem lesz Európa-bajnok, ám teljesen mással foglalkozott a kiesés után

A korábban Raymond van Barneveldet kiütő Luke Littler kétszer is felállt kétleges hátrányból James Wade-del szemben, de a riválisa nem tört össze, 7-7-nél elvette Littler kezdését, és innen már nem tudott visszajönni a 18 éves klasszis. Wade így visszavágott a júliusi World Matchplay döntőjében elszenvedett vereségért, és ő lett az egyetlen, aki az eddigi összes világbajnokot legyőzte major tornán.

Littler kiesése nagy esély Luke Humphries-nak. Forrás: PDC

Littler üzent

A meccs után Littler külön köszönetet mondott a német közönségnek, s ez már csak amiatt is meglepő, mert korábban többször rosszallóan nyilatkozott az itteni drukkerekről. „Megvoltak az esélyeim, nagyon elszomorít, hogy nem tudtam élni velük. Köszönöm a német közönségnek, kedvesek voltak velem. Most hazamegyek, de jövő héten ismét belevetem magam a küzdelmekbe” – írta az X-en Littler.

Had my chances so gutted I didn’t take them. thanks germany crowd was good to me, heading home but back to it next week🎯 pic.twitter.com/7eBYpRTkoV — Luke Littler (@LukeTheNuke180) October 25, 2025

Wade küzdelme

A meccs után a 42 esztendős Wade nem a sportot helyezte előtérbe, ugyanis elárulta, hogy a magánéletében lévő dolgok most elsőbbséget élveznek.

– Nemrég, amikor kiderült, hogy a fiamnak problémái vannak, nem tudtam, kihez forduljak, és még most sem tudom. Hiszek abban, hogy a PDC segíteni fog, és hogy a darts világából is sokan mellém állnak. Az elmúlt hónapokban minden megváltozott. A fiam a legnagyobb hősöm. És ahogy neki mondtam: Arthur, meg tudjuk csinálni! – tette hozzá a világranglistán ötödik helyen álló angol.

Humphries is megszólalt Littler kieséséről

Wade ellenfele a Cameron Menzies ellen hátrányból felálló Luke Humphries lesz a negyeddöntőben, aki Littler kiesésével biztosan világelső marad. – Szomorú lett volna, ha az egész hét arra megy rá, hogy én maradjak a ranglista élén. Ne értsenek félre, a világelsőség nagyszerű, de inkább lennék egy nagy verseny győztese, mint pusztán a ranglista éllovasa. Valószínűleg ez nyomást jelent neki is. Lehet, hogy egyszer meglesz neki, de jelenleg az Európa-bajnokság megnyerése van középpontban, és ez sokkal fontosabb, mint a világelsőségért folyó verseny – mondta Humphries.

Az Eb vasárnap fejeződik be, magyar idő szerint 13 órakor kezdődnek a negyeddöntők, Wade és Humphries összecsapása az utolsó lesz a programban. A meccsek az egyik fél 10. nyert legjéig tartanak.