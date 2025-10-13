A domináns Littlert kifütyülték, és még mindig nem ő a világelső + videó

Luke Littler egyik álma nem teljesült: a tökéletes, kilencnyilas leg nem jött össze Luke Humphries ellen, a World Grand Prix döntőjében. A tizennyolc éves világbajnok persze dobott már néhány kilencnyilast pályafutása során, de ezen a tornán ez nehezebb, mint bármelyik másikon, ugyanis a World Grand Prix speciális szabályokkal zajlik, csak duplával lehet beszállni. Littler nem volt messze a csodától, a finálé harmadik szettjében egyetlen nyíl hiányzott neki.

A világbajnok Luke Littler mögött Luke Humphries is egyre inkább háttérbe szorul, de még mindig ő áll a PDC-világranglista élén (Fotó: NorthFoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt)

A World Grand Prix történetében eddig háromszor született kilencnyilas leg, s egészen hihetetlen, hogy ebből kettő ugyanazon a meccsen: 2014-ben James Wade és Robert Thornton is véghez vitte a bravúrt egymás elleni találkozójukon.

Littler és a dupla beszállós kilencnyilas

Azóta, azaz tizenegy éve senki sem ismételte meg ezt a teljesítményt. Littler az idei döntő harmadik szettjének első legjében nyolc tökéletes nyílig jutott, aztán viszont a bulltól messze volt. A közönség ki is fütyülte, amiért nem láthatott történelmet, Humphriestól viszont a nyolc tökéletes nyílért is járt egy pacsi.

LITTLER MISSES THE BULL FOR THE NINE-DARTER 😩



So close to more history at the World Grand Prix, as Luke Littler misses the bullseye for a magical nine-darter in Leicester!



📺 https://t.co/cN6xY3oHDW

#WGPDarts | Final pic.twitter.com/6erZFcJawb — PDC Darts (@OfficialPDC) October 12, 2025

Humphries a teljes meccset tekintve is csak gratulálhatott Littlernek, a tizennyolc éves sztár 6-1-re nyerte a döntőt.