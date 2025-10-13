A domináns Littlert kifütyülték, és még mindig nem ő a világelső + videó

Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Luke Littler 6-1-re nyert Luke Humphries ellen a darts World Grand Prix vasárnap esti döntőjében. Littler az év elején megszerzett világbajnoki címe óta a lehetséges négyből így már három pontszerző PDC-tornát megnyert, a világranglista élén mégis Humphries maradt. Littler nagyon közel járt ahhoz a döntőben, hogy a dupla beszállós rendszerben is tökéletes, kilencnyilas leget érjen el.

2025. 10. 13. 9:01
Luke Littler újabb trófeát húzhat le a bakancslistáról, Luke Humphries ellen nyert a darts World Grand Prix döntőjében Fotó: NorthFoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt
Luke Littler egyik álma nem teljesült: a tökéletes, kilencnyilas leg nem jött össze Luke Humphries ellen, a World Grand Prix döntőjében. A tizennyolc éves világbajnok persze dobott már néhány kilencnyilast pályafutása során, de ezen a tornán ez nehezebb, mint bármelyik másikon, ugyanis a World Grand Prix speciális szabályokkal zajlik, csak duplával lehet beszállni. Littler nem volt messze a csodától, a finálé harmadik szettjében egyetlen nyíl hiányzott neki.

A világbajnok Luke Littler mögött Luke Humphries is egyre inkább háttérbe szorul, de még mindig ő áll a PDC-világranglista élén (Fotó: NorthFoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Godfrey Pitt)

A World Grand Prix történetében eddig háromszor született kilencnyilas leg, s egészen hihetetlen, hogy ebből kettő ugyanazon a meccsen: 2014-ben James Wade és Robert Thornton is véghez vitte a bravúrt egymás elleni találkozójukon.

Littler és a dupla beszállós kilencnyilas

Azóta, azaz tizenegy éve senki sem ismételte meg ezt a teljesítményt. Littler az idei döntő harmadik szettjének első legjében nyolc tökéletes nyílig jutott, aztán viszont a bulltól messze volt. A közönség ki is fütyülte, amiért nem láthatott történelmet, Humphriestól viszont a nyolc tökéletes nyílért is járt egy pacsi.

Humphries a teljes meccset tekintve is csak gratulálhatott Littlernek, a tizennyolc éves sztár 6-1-re nyerte a döntőt.

Igaz, annál azért szorosabb volt a döntő, amit az eredmény mutat, Littler hat megnyert szettje közül öt csak döntő legben lett a fiatalabb angol játékosé. Sőt, Humphries magasabb átlagot is dobott, de Littler már az első fordulóban is megmutatta, hogy ennek ellenére is képes nyerni.

Littler legyőzte, de Humphries még mindig világelső

Luke Littler domináns teljesítményt nyújt idén, a világbajnokság óta nyerte a UK Opent, a World Matchplayt és most a World Grand Prix-t is, azaz a pontszerző versenyek közül idén csak a World Masters nem az ő sikerével ért véget.

Megvan ez a trófea is, már nem sok hiányzik a gyűjteményből

örvendezett Littler, hozzátéve, hogy egy pillanatig sem engedhetett ki a fináléban, mert Humphries folyamatosan ott volt a nyomában. A világranglistán egyelőre fordított a helyzet, az ugyanis az elmúlt két év eredményeit veszi figyelembe, s így 70 000 fonttal Humphries még Littler előtt áll. Az idei eredménysor alapján persze csak idő kérdése az előzés.

Hogyan tovább, Luke Littler?

Az év vége sűrű lesz a dartsosok számára, októberben még az Európa-bajnokságon, novemberben a Grand Slam of Dartson és a Players Championship nagydöntőjén lehet ranglistapontokat gyűjteni. Nem lenne meglepő, ha 2026-os, de még idén decemberben kezdődő világbajnokságra már Littler érkezne világelsőként.

 

