A domináns Littlert kifütyülték, és még mindig nem ő a világelső + videó

Luke Littler egyik álma nem teljesült: a tökéletes, kilencnyilas leg nem jött össze Luke Humphries ellen, a World Grand Prix döntőjében. A tizennyolc éves világbajnok persze dobott már néhány kilencnyilast pályafutása során, de ezen a tornán ez nehezebb, mint bármelyik másikon, ugyanis a World Grand Prix speciális szabályokkal zajlik, csak duplával lehet beszállni. Littler nem volt messze a csodától, a finálé harmadik szettjében egyetlen nyíl hiányzott neki.
A World Grand Prix történetében eddig háromszor született kilencnyilas leg, s egészen hihetetlen, hogy ebből kettő ugyanazon a meccsen: 2014-ben James Wade és Robert Thornton is véghez vitte a bravúrt egymás elleni találkozójukon.
Littler és a dupla beszállós kilencnyilas
Azóta, azaz tizenegy éve senki sem ismételte meg ezt a teljesítményt. Littler az idei döntő harmadik szettjének első legjében nyolc tökéletes nyílig jutott, aztán viszont a bulltól messze volt. A közönség ki is fütyülte, amiért nem láthatott történelmet, Humphriestól viszont a nyolc tökéletes nyílért is járt egy pacsi.
Humphries a teljes meccset tekintve is csak gratulálhatott Littlernek, a tizennyolc éves sztár 6-1-re nyerte a döntőt.