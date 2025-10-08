Rendkívüli

Minden idők legjobb mérkőzése tizenegy percig tartott az éjjel, a vesztes mindenben jobb volt

Az év legkülönlegesebb dartsversenyének ad otthont az angliai Leicester a héten. A keddről szerdára virradó éjszaka lezárult a World Grand Prix első fordulója, amelyből kiemelkedett Luke Littler és Gian van Veen dartsmérkőzése. Nem csupán a napi programból, hanem általánosan: a dupla beszállós torna és minden bizonnyal az egész darts történetének legjobb találkozóját játszotta a két fiatal. Időarányosan bizonyosan, hiszen a nettó játékidő tizenegy perc volt.

Wiszt Péter
2025. 10. 08. 5:54
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan (Fotó: Csudai Sándor)
A dartsvilágban az év legsűrűbb időszaka az ősz, hiszen a legtöbb rangos tornát ezekben a hónapokban rendezik. Ezek közül is kiemelkedik a World Grand Prix, ez ugyanis az egyedüli olyan verseny, amelyen nem csupán a kiszállózáshoz, de a beszállózáshoz is valamelyik duplaszektor eltalálása szükséges. 1998 óta minden évben megrendezik ezt a dartstornát – az utóbbi esztendőkben már Leicesterben –, amely azért is különleges, mert a PDC-világbajnoksághoz hasonlóan nem legekre, hanem szettekre játsszák a találkozókat. A szűk három évtized alatt majdnem ezer mérkőzést rendeztek meg, ahhoz foghatót azonban még egyszer sem, mint amelyiket éjjel Luke Littler és Gian van Veen vívta egymással.

Gian van Veen a Luke Littler elleni World Grand Prix-mérkőzésen a veresége ellenére is beírta magát a darts történelemkönyvébe
Gian van Veen a Luke Littler elleni World Grand Prix-mérkőzésen a veresége ellenére is beírta magát a darts történelemkönyvébe (Fotó: DPA/David Inderlied)

Rekorddöntő dartsmérkőzés Leicesterben

Littler 2023-ban éppen a Van Veen ellen megnyert döntővel lezárult U23-as vb-n robbant be az elitbe, azóta pedig már hat major torna serlegét, köztük a világbajnoki címet zsebelte be a felnőttek között – pedig még mindig csak 18 éves az angol játékos. A 23 esztendős rivális szintén a darts nagy ígérete: bár hasonló sikereket még nem ért el, a világranglistán top 20-as holland jó néhányszor megtréfált már nála előrébb található ellenfelet. Idén Luke Littlert is legyőzte már háromszor, így érkezett el a kedd este Leicesterben.

Az első játszma hét, a második négy percig tartott – ez a tizenegy perc viszont maga volt a csoda. 

Ezen a mérkőzésen szinte nem létezett olyan, hogy elrontott duplakísérlet, sem olyan, hogy tripla nélküli kör. Az első szett végén Littler előbb 151-es kiszállót produkált, majd a döntő legben a megmaradt 266 pontját két kör alatt tudta eltüntetni – ez mind kellett a nyitójátszma megnyeréséhez és az ezt követő kirobbanó öröméhez. A folytatásban aztán maradt a kimagasló színvonal, de a kínjában nevetgélő Van Veen hiába remekelt továbbra is, már nem tudott duplára dobni: az angol világbajnok egy 144-es kiszállóval lezárta a mérkőzést, amelyen huszonháromszor volt legalább 140 pontos egy kör. 

Gian Van Veen minden mutatóban Luke Littler felett

A találkozó tökéletes példa volt arra, hogy valaki több 180-as dobással, jobb beszálllózási aránnyal, jobb kiszállózási mutatóval és magasabb körátlaggal – azaz minden fontosabb mutatóban felülmúlva az ellenfelét – is ki tud kapni dartsban, akár nyert játszma nélkül is. A World Grand Prix 27 éves történetében korábban 22 alkalommal jutott valaki százas körátlag fölé, 105 felett pedig összesen két alkalommal dobtak. 

Gian van Veen a 106,47-tel Alan Warriner 2001-es abszolút rekordját adta át a múltnak, ráadásul az eddigi legmagasabb vesztes körátlag 97,78 volt, így a holland ezen is óriásit javított.

Littler pedig a torna történetének harmadik legmagasabb (105,58) körátlagát teljesítette. Ezek az átlagok a nem dupla beszállós versenyeken is kimagaslóak lettek volna, például a legutóbbi vb-n csupán egyszer született Littlerénél (és Van Veenénél) jobb mutató.

A találkozó után Luke Littler még tartogatott egy meglepetést, ugyanis különösebb magyarázat nélkül megerősítette, hogy szakított az őt 13 éves kora óta segítő menedzserirodával, és a folytatásban e csapat nélkül igyekszik intézni a sikeres karrierhez szükséges ügyeit. A sikerével kapcsolatban hozzátette, szokás szerint kihozták egymásból a legjobbat Van Veen-nel, és az angolt tüzelte a bizonyítási vágy a tavalyi nyitókörös búcsú miatt is.

A világelsőségre is eséllyel pályázó Littler a következő körben a címvédő Mike De Decker ellen lép színpadra, 

a belga a kétszeres világbajnok Peter Wrightot búcsúztatta. A többszörös PDC-világbajnokok közül a holland Michael van Gerwen is kiesett, valamint két angol – James Wade és Chris Dobey – is elköszönt az első nyolc kiemelt közül. Mellettük Budapest szeptemberi bajnokának, Niko Springernek sem tartott sokáig a torna, amelyen a második fordulót szerdán és csütörtökön, a negyeddöntőket pénteken, az elődöntőket szombaton, a hat nyert szettig tartó finálét pedig vasárnap este rendezik meg.

World Grand Prix, az első forduló eredményei:

(a lista ágrajz szerint értendő)

  • Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Nathan Aspinall (angol) 2-0
  • Martin Schindler (német, 16.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 0-2
  • Chris Dobey (angol, 8.)–Cameron Menzies (skót) 0-2
  • Rob Cross (angol, 9.)–Wessel Nijman (holland) 2-1
  • Stephen Bunting (angol, 4.)–Niko Springer (német) 2-0
  • Danny Noppert (holland, 13.)–Jermaine Wattimena (holland) 2-1
  • James Wade (angol, 5.)–Joe Cullen (angol) 0-2
  • Gary Anderson (skót, 12.)–Raymond van Barneveld (holland) 2-1
  • Luke Littler (angol, 2.)–Gian van Veen (holland) 2-0
  • Peter Wright (skót, 15.)–Mike De Decker (belga) 1-2
  • Gerwyn Price (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol) 2-1
  • Josh Rock (északír, 10.)–Ryan Joyce (angol) 2-1
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 0-2
  • Ross Smith (angol, 14.)–Daryl Gurney (északír) 0-2
  • Jonny Clayton (walesi, 6.)–Andrew Gilding (angol) 2-0
  • Damon Heta (ausztrál, 11.)–Luke Woodhouse (angol) 1-2

 

