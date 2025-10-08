Minden idők legjobb mérkőzése tizenegy percig tartott az éjjel, a vesztes mindenben jobb volt

A dartsvilágban az év legsűrűbb időszaka az ősz, hiszen a legtöbb rangos tornát ezekben a hónapokban rendezik. Ezek közül is kiemelkedik a World Grand Prix, ez ugyanis az egyedüli olyan verseny, amelyen nem csupán a kiszállózáshoz, de a beszállózáshoz is valamelyik duplaszektor eltalálása szükséges. 1998 óta minden évben megrendezik ezt a dartstornát – az utóbbi esztendőkben már Leicesterben –, amely azért is különleges, mert a PDC-világbajnoksághoz hasonlóan nem legekre, hanem szettekre játsszák a találkozókat. A szűk három évtized alatt majdnem ezer mérkőzést rendeztek meg, ahhoz foghatót azonban még egyszer sem, mint amelyiket éjjel Luke Littler és Gian van Veen vívta egymással.

Gian van Veen a Luke Littler elleni World Grand Prix-mérkőzésen a veresége ellenére is beírta magát a darts történelemkönyvébe (Fotó: DPA/David Inderlied)

Rekorddöntő dartsmérkőzés Leicesterben

Littler 2023-ban éppen a Van Veen ellen megnyert döntővel lezárult U23-as vb-n robbant be az elitbe, azóta pedig már hat major torna serlegét, köztük a világbajnoki címet zsebelte be a felnőttek között – pedig még mindig csak 18 éves az angol játékos. A 23 esztendős rivális szintén a darts nagy ígérete: bár hasonló sikereket még nem ért el, a világranglistán top 20-as holland jó néhányszor megtréfált már nála előrébb található ellenfelet. Idén Luke Littlert is legyőzte már háromszor, így érkezett el a kedd este Leicesterben.

Az első játszma hét, a második négy percig tartott – ez a tizenegy perc viszont maga volt a csoda.

Ezen a mérkőzésen szinte nem létezett olyan, hogy elrontott duplakísérlet, sem olyan, hogy tripla nélküli kör. Az első szett végén Littler előbb 151-es kiszállót produkált, majd a döntő legben a megmaradt 266 pontját két kör alatt tudta eltüntetni – ez mind kellett a nyitójátszma megnyeréséhez és az ezt követő kirobbanó öröméhez. A folytatásban aztán maradt a kimagasló színvonal, de a kínjában nevetgélő Van Veen hiába remekelt továbbra is, már nem tudott duplára dobni: az angol világbajnok egy 144-es kiszállóval lezárta a mérkőzést, amelyen huszonháromszor volt legalább 140 pontos egy kör.

Gian Van Veen minden mutatóban Luke Littler felett

A találkozó tökéletes példa volt arra, hogy valaki több 180-as dobással, jobb beszálllózási aránnyal, jobb kiszállózási mutatóval és magasabb körátlaggal – azaz minden fontosabb mutatóban felülmúlva az ellenfelét – is ki tud kapni dartsban, akár nyert játszma nélkül is. A World Grand Prix 27 éves történetében korábban 22 alkalommal jutott valaki százas körátlag fölé, 105 felett pedig összesen két alkalommal dobtak.

Gian van Veen a 106,47-tel Alan Warriner 2001-es abszolút rekordját adta át a múltnak, ráadásul az eddigi legmagasabb vesztes körátlag 97,78 volt, így a holland ezen is óriásit javított.

Littler pedig a torna történetének harmadik legmagasabb (105,58) körátlagát teljesítette. Ezek az átlagok a nem dupla beszállós versenyeken is kimagaslóak lettek volna, például a legutóbbi vb-n csupán egyszer született Littlerénél (és Van Veenénél) jobb mutató.