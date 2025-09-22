Luke LittlerNiko SpringerGerwyn PriceHungarian Darts Trophy

Üzent a világbajnok, aki Luke Littler és a magyar szurkolók estéjét is elrontotta Budapesten

Gerwyn Price drámai visszalépése, Luke Littler kiesése, majd egy nem várt győztes Budapesten. Címszavakban így lehetne összefoglalni a Hungarian Darts Trophy vasárnap esti döntő szakaszát. A torna után a német győztes, Niko Springer nyilatkozott lapunknak, míg Luke Littler és Price a közösségi médiában üzent a szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:05
Gerwyn Price vasárnap csak egy meccset játszott, pedig a szurkolók este is nagyon várták őt
Gerwyn Price vasárnap csak egy meccset játszott, pedig a szurkolók este is nagyon várták őt Fotó: Csudai Sándor
Vasárnap az MVM Dome-ban a helyszíni műsorvezető közölte pár perccel a kezdés előtt, hogy a 2021-es világbajnok, Gerwyn Price visszalépett a Hungarian Darts Trophy utolsó, döntő szakaszától. A hírt a magyar közönség hatalmas csalódással fogadta, hiszen Price Luke Littlerrel játszott volna a negyeddöntőben, ami az este egyik legjobban várt meccse lett volna. Noha Littler így játék nélkül bejutott az elődöntőbe, ott nagyon simán, 7-4-re kikapott a holland Danny Noppert ellen. A 18 éves angolon látszott, hogy nem tudott erre a találkozóra felpörögni, minden bizonnyal az ő felkészülését is megzavarta, hogy Gerwyn Price az utolsó pillanatokban lépett vissza.

Luke Littler vasárnap csak egy meccset játszott este Budapesten, mégis az elődöntőig menetelt
Luke Littler vasárnap este csak egy meccset játszott Budapesten, mégis az elődöntőig menetelt  Fotó: Csudai Sándor

Luke Littler és Gerwyn Price is megszólalt a Budapesten történtek után

Vasárnap este az első hírek arról szóltak, hogy a walesi egészségügyi okok miatt lépett vissza. Ezt maga Price is megerősítette az Instagramon.

Nem tudom, hogy milyen vírust kaptam el, de remélem, hogy nem fog sokáig tartani. Vasárnap egész nap rosszul voltam, bízom benne, hogy ma már jobban leszek. Köszönöm mindenkinek, aki üzent a visszalépésem után!

– írta Price, aki így minden bizonnyal már vasárnap délután, a Raymond van Barneveld elleni negyeddöntőben is rosszul volt, noha ez a játékán nem látszott meg, 102-es átlaggal, négy 180-nal 6-2-re legyőzte a hollandot.

Luke Littler is a közösségi médiában posztolt a budapesti dartstorna után. – Egy újabb hétvége kipipálva, ahol az elődöntőig jutottam. Nagyon köszönöm a szurkolást Budapesten, itt az idő hazamenni – szólt Littler szűkszavú bejegyzése.

A budapesti győztes eredetileg szombatra vett repülőjegyet hazafelé

Niko Springer sosem fogja elfelejteni a budapesti hétvégét. A torna előtt a világranglista 70. helyén álló dartsos a fináléhoz vezető úton két korábbi világbajnokot – Luke Humphries és Rob Cross – is kiejtett,

Humphries elleni meccse a Hungarian Darts Trophy legjobb találkozója volt. A negyeddöntőben mindkét játékos 100-as átlag fölött dobott, tíz darab 180 esett, Springert pedig nem nyomta agyon a teher. 

Ahogy az elődöntőben és a döntőben sem. A finálé nehezen indult számára, láthatóan a harmadik meccsre mentálisan már elfáradt, de hatalmasat küzdött, és a Noppert elleni mérkőzésen az utolsó, mindent eldöntő legben klasszisteljesítményt nyújtott, ami tornagyőzelmet ért.

Niko Springer sem hitte el, hogy a budapesti tornát megnyerte
Niko Springer sem hitte el, hogy a budapesti tornát megnyerte  Fotó: Csudai Sándor

– El sem tudtam volna képzelni, hogy itt leszek a budapesti döntőben, és nyerni fogok – kezdte Niko Springer a magyar újságíróknak az első PDC profi trófeájával a kezében. – A legrosszabb meccsemet a döntőben játszottam a hétvégén, minden egyes legért meg kellett küzdenem. Az egész hétvégén nagyon jól ment a kiszállózás, és szerencsére a tömeg is jött mellette. 

Az igazat megvallva, már szombat délelőtt 11 órára volt repülőjegyem Budapestről haza, de végül át kellett tennem. 

– kezdte Springer az értékelést, majd arról kérdezték, mit jelent neki, hogy két világbajnokot is legyőzött a magyar fővárosban.

– Nem foglalkozok azzal, hogy ki ellen játszok, csak jól akarok dartsozni. Nagyon jó volt, hogy a közönség mellettem volt a nehéz pillanatokban, ehhez hasonlót csak Németországban tapasztaltam. 

Drámai hajrát hozott a budapesti dartstorna

A német versenyző ezzel a győzelmével kvalifikálta magát az októberi Európa-bajnokságra, míg a világranglistán a 30 ezer fontos nyereménnyel négy helyet javított, és a 66. helyre ugrott fel. Springer a német darts nagy reménysége lehet. A 25 éves versenyzőt hazájából hárman előzik meg a világranglistán, de sem Gabriel Clemens (40.), sem Ricardo Pietreczko (30.) nincs jó formában. Clemesnél sokan a 2023-as világbajnokság után várták az áttörést, ahol az elődöntőig menetelt, de utána a nagy nyomás és médiafigyelem miatt az nem történt meg, Budapesten sem volt itt. Springer mellett a világranglistán 17. Martin Schindlerben bízhatnak még a németek, aki idén Ausztriában nyert European Tour-versenyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

