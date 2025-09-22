Üzent a világbajnok, aki Luke Littler és a magyar szurkolók estéjét is elrontotta Budapesten

Vasárnap az MVM Dome-ban a helyszíni műsorvezető közölte pár perccel a kezdés előtt, hogy a 2021-es világbajnok, Gerwyn Price visszalépett a Hungarian Darts Trophy utolsó, döntő szakaszától. A hírt a magyar közönség hatalmas csalódással fogadta, hiszen Price Luke Littlerrel játszott volna a negyeddöntőben, ami az este egyik legjobban várt meccse lett volna. Noha Littler így játék nélkül bejutott az elődöntőbe, ott nagyon simán, 7-4-re kikapott a holland Danny Noppert ellen. A 18 éves angolon látszott, hogy nem tudott erre a találkozóra felpörögni, minden bizonnyal az ő felkészülését is megzavarta, hogy Gerwyn Price az utolsó pillanatokban lépett vissza.

Luke Littler vasárnap este csak egy meccset játszott Budapesten, mégis az elődöntőig menetelt Fotó: Csudai Sándor

Luke Littler és Gerwyn Price is megszólalt a Budapesten történtek után

Vasárnap este az első hírek arról szóltak, hogy a walesi egészségügyi okok miatt lépett vissza. Ezt maga Price is megerősítette az Instagramon.

Nem tudom, hogy milyen vírust kaptam el, de remélem, hogy nem fog sokáig tartani. Vasárnap egész nap rosszul voltam, bízom benne, hogy ma már jobban leszek. Köszönöm mindenkinek, aki üzent a visszalépésem után!

– írta Price, aki így minden bizonnyal már vasárnap délután, a Raymond van Barneveld elleni negyeddöntőben is rosszul volt, noha ez a játékán nem látszott meg, 102-es átlaggal, négy 180-nal 6-2-re legyőzte a hollandot.

Luke Littler is a közösségi médiában posztolt a budapesti dartstorna után. – Egy újabb hétvége kipipálva, ahol az elődöntőig jutottam. Nagyon köszönöm a szurkolást Budapesten, itt az idő hazamenni – szólt Littler szűkszavú bejegyzése.