Littler először jön Budapestre, de a magyar szurkolók így is lesújtó hírt kaptak

Idén már ötödik alkalommal látogatnak Budapestre a darts legjobbjai. 2021-ben a Papp László Sportarénában, 2022-ben pedig a BOK-csarnokban rendezték a PDC-versenyt, két éve viszont az esemény otthona az az MVM Dome, amelyet kialakítása, atmoszférája és fanatikus szurkolói miatt imádnak a darts versenyzők. És itt nem a szokásos jópofizásra kell gondolni. Amikor az 58 éves, a sportágban már szinte mindent látott holland klasszis, Raymond van Barneveld azt mondja, ez a legjobb European Tour-verseny, és a Premier League-ben – meghívásos verseny, ahol a világ nyolc legjobbja tavasszal minden héten más városban, jobbára Angliában méri össze tudását – is helye van, akkor megnyugodhatunk, hogy tényleg különleges verseny a budapesti. S idén már Luke Littler is megtapasztalja mindezt.

Michael van Gerwen nyerte 2024-ben a Hungarian Darts Trophy dartsversenyt, idén már Luke Littler is letaszítaná a trónról Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Littler idén már nem szúr ki a szurkolókkal

Egy éve nagy port vert fel, hogy a 2024-ben berobbanó, akkor még csak 17 éves Luke Littler nem jött Budapestre. S hogy mi állt a távollét mögött? Littler otthon maradt videójátékozni, miután éppen azon a hétvégén jelent meg milliók kedvenc játéka, az EA Sports FC legújabb változata (korábbi nevén: Fifa).

Nos, a kísértés idén is megvolt az angolnak, miután most is a verseny idejére esett a játék megjelenése, de 2025-ben Littler itt van Budapesten.

2024-ben maga a verseny is emlékezetes volt. Három kilencnyilas is volt, emellett a hat etapra összesen 23 500-an váltottak jegyet. A European Tour-sorozat történetében korábban egyikre sem volt még példa. A háromnapos verseny végén holland házidöntő rendeztek, ahol a 22 éves Gian van Ven a frászt hozta a háromszoros világbajnok Michael van Gerwenre, de végül a rutin győzött. A címvédő Van Gerwen tornagyőzelemmel hangolódott a hétvégére, ráadásul az amszterdami sikere egy kétéves trófeaínséget szakított meg tévéképernyők előtt.

Teljes őrület, mindenkit becsapott Littler

A 18 éves angol sztár csütörtökön egy rejtélyes videót tett közzé. Már-már úgy tűnt, hogy a visszavonulását jelenti majd, de az utolsó mondata minden kételyt eloszlatott.

Vajon valaki ezt bevette?

Sokan nem figyeltek erre a mondatra, és egyből a visszavonulásáról cikkeztek, de erről szó sincs. Littler könnyen lehet, hogy mezváltásról vagy nyílcseréről beszélt, vagy egy rejtett promóció volt mindez, ugyanis pénteken jelent meg a kedvenc videojátéka.