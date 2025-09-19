Littler először jön Budapestre, de a magyar szurkolók így is lesújtó hírt kaptak

Rendkívüli

Péntektől vasárnap a darts világa Budapestre figyel. A PDC versenysorozata, a European Tour idei 12. állomása az MVM Dome, ahol a világ legjobbjai is színpadra állnak. Luke Littler először látogat hazánkba, de a címvédő Michael van Gerwen és a világelső Luke Humphries is játszani fog.

Perlai Bálint
2025. 09. 19. 5:19
Luke Littlerrel is pacsizhatnak a szurkolók Budapesten
Luke Littlerrel is pacsizhatnak a szurkolók Budapesten Forrás: DPA
Idén már ötödik alkalommal látogatnak Budapestre a darts legjobbjai. 2021-ben a Papp László Sportarénában, 2022-ben pedig a BOK-csarnokban rendezték a PDC-versenyt, két éve viszont az esemény otthona az az MVM Dome, amelyet kialakítása, atmoszférája és fanatikus szurkolói miatt imádnak a darts versenyzők. És itt nem a szokásos jópofizásra kell gondolni. Amikor az 58 éves, a sportágban már szinte mindent látott holland klasszis, Raymond van Barneveld azt mondja, ez a legjobb European Tour-verseny, és a Premier League-ben – meghívásos verseny, ahol a világ nyolc legjobbja tavasszal minden héten más városban, jobbára Angliában méri össze tudását – is helye van, akkor megnyugodhatunk, hogy tényleg különleges verseny a budapesti. S idén már Luke Littler is megtapasztalja mindezt.

Michael van Gerwen nyerte 2024-ben a Hungarian Darts Trophy dartsversenyt, idén már Luke Littler is letaszítaná a trónról
Michael van Gerwen nyerte 2024-ben a Hungarian Darts Trophy dartsversenyt, idén már Luke Littler is letaszítaná a trónról  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Littler idén már nem szúr ki a szurkolókkal

Egy éve nagy port vert fel, hogy a 2024-ben berobbanó, akkor még csak 17 éves Luke Littler nem jött Budapestre. S hogy mi állt a távollét mögött? Littler otthon maradt videójátékozni, miután éppen azon a hétvégén jelent meg milliók kedvenc játéka, az EA Sports FC legújabb változata (korábbi nevén: Fifa). 

Nos, a kísértés idén is megvolt az angolnak, miután most is a verseny idejére esett a játék megjelenése, de 2025-ben Littler itt van Budapesten.

2024-ben maga a verseny is emlékezetes volt. Három kilencnyilas is volt, emellett a hat etapra összesen 23 500-an váltottak jegyet. A European Tour-sorozat történetében korábban egyikre sem volt még példa. A háromnapos verseny végén holland házidöntő rendeztek, ahol a 22 éves Gian van Ven a frászt hozta a háromszoros világbajnok Michael van Gerwenre, de végül a rutin győzött. A címvédő Van Gerwen tornagyőzelemmel hangolódott a hétvégére, ráadásul az amszterdami sikere egy kétéves trófeaínséget szakított meg tévéképernyők előtt.

Teljes őrület, mindenkit becsapott Littler

A 18 éves angol sztár csütörtökön egy rejtélyes videót tett közzé. Már-már úgy tűnt, hogy a visszavonulását jelenti majd, de az utolsó mondata minden kételyt eloszlatott.

Vajon valaki ezt bevette?

Sokan nem figyeltek erre a mondatra, és egyből a visszavonulásáról cikkeztek, de erről szó sincs. Littler könnyen lehet, hogy mezváltásról vagy nyílcseréről beszélt, vagy egy rejtett promóció volt mindez, ugyanis pénteken jelent meg a kedvenc videojátéka.

Vajon idén is lesz Szoboszlai-mez a színpadon?

A világranglista első 20 helyezettje itt lesz Budapesten, tehát a sportág krémje nem hagyja ki a European Tour-versenyt, amelynek győztese harmincezer fontot kap (13 446 millió forint). A világranglista-21. Michael Smith nem kvalifikálta magát a budapesti tornára, aki a legnagyobb hiányzó. Smith 2023-ban világbajnok lett az Alexandra Palace-ban, idén viszont nincs jó éve, csukló- és vállsérülése miatt többször is versenyt hagyott ki. A hétvégén különösen érdemes lesz figyelni Damon Hetát, az ausztrál dartsos közönségkedvenc, főleg a bevonulásai miatt. 2023-ban Szoboszlai Dominik mezében és Korda György Reptér című slágerére érkezett a színpadra.

Négy magyar versenyző képviseli hazánkat

A magyarországi kvalifikáció után négy honfitársunk játszhat a legjobbak ellen az MVM Dome-ban. Fiatal csapat jött össze, a négy versenyző átlagéletkora mindössze 25,5 év. A legrutinosabb Major Nándor, aki két éve állt már a Hungarian Darts Trophy színpadon – akkor sporttörténelmi jelentőségű sikert ért el: hiszen legyőzte a német Ricardo Pietreczkót, ezzel a mai napig ő az egyetlen magyar versenyző, aki European Tour-tornán külföldi versenyzőt győzött le.

Két dolog miatt is különleges lesz a pénteki nap Sárai Leventének. Egyrészt ekkor fog a színpadon játszani a tornán, emellett szeptember 19-én ünnepli a 22. születésnapját. Jobb születésnapi ajándék nem is lehetne, mint egy győzelem…

Hatalmas tömeg várható idén is az MVM Dome-ba
Hatalmas tömeg várható idén is az MVM Dome-ban  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Borbély András 2022-ben már játszott Littler ellen az ifjúsági Európa-bajnokságon, akkor az angol nyert, és ha Budapesten is találkoznának, akkor az azt jelentené, hogy a magyar egy mérkőzést biztosan megnyerne. Borbély mellett még Prés került be azon nyolc magyar versenyző közé, akik közül októberben egyvalaki indulási jogot szerez a decemberi vb-re.

A szurkolók egymás után kapták a rossz híreket

A csütörtöki sorsolás után kiderült, hogy Prés és Borbély a péntek délutáni programban (13 órakor kezdődik) – előbbi az egy hete borzasztóan gyengén játszó, egyesek szerint részegen színpadra lépő Cameron Menzies ellen, míg utóbbi az angol Luke Woodhouse-al küzd meg –, a 19 órakor startoló programban aztán már igazán nagy nevek is lesznek. 

Major Nándor a sportág legendájával, a cikkben már említett Van Barnevelddel, az etapot a szülinapos Sárai zárja az angolok egyik legjobbja, Nathan Aspinall ellen.

A Hungarian Darts Trophy menetrendje, pénteken négy magyar is játszani fog
A Hungarian Darts Trophy menetrendje, pénteken négy magyar is játszani fog  Fotó: Facebook

A kiemeltek szombaton érkeznek az MVM Dome-ba, 20-án az esti meccseket lesz különösen érdemes nézni, hiszen Damon Heta, Gerwyn Price, Van Gerwen, Littler, Luke Humphries is akkor játszik. Az elődöntőkig hat leget kell nyerni, a négy között hetet, míg a mindent eldöntő vasárnapi döntőben nyolcat. A délutáni programok 13 órakor, míg az estiek 19 órakor kezdődnek.

A magyar szurkolók viszont két rosszt hírt is kaptak a rajt előtt. 

  • A sorsoláson derült ki, hogy az utolsó pillanatban visszalépett a skót Gary Anderson és a walesi Johnny Clayton is. Mindkettejük nagy népszerűségnek örvend hazánkban
  • Szintén nem jó hír a tévénézőknek, hogy a Network4 mindössze a péntek délutáni meccseket (Match4), illetve a vasárnap esti találkozókat, köztük a döntőt adja (Max4) a tévében, így többek között a péntek esti magyar szereplést, illetve a szombati napot is csak a csatorna streamingfelületén nézhetők legális módon.

A 2024-es Hungarian Darts Trophy döntője:

