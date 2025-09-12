Gary Andersondartsfair play

Szándékosan hibázott a darts világbajnoka: egyszerre büntetés és elismerés a nemes gesztusért

Direkt elhibázta a kiszállóját a darts egyik ikonja, hogy ezzel kompenzálja hibáját, miszerint előtte megzavarta az ellenfelét. Gary Anderson azok után dobott rossz szektorba, hogy előtte hangoskodással megzavarta ellenfelét. Vetélytársa élt is az eséllyel, és megnyerte a leget. A kétszeres világbajnok skót azonban fordítani tudott és győzött. Az eset érdekessége, hogy a Players Championshipen közönség nélkül játszanak, valakinek mégis sikerült felhúznia a skótot a színfalak mögötti viselkedésével. Gary Anderson a szabályok értelmében büntetésre számíthat.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 12. 10:31
Gary Anderson London, 2017. január 2. A skót Gary Anderson, miután 6-3 arányban legyőzte honfitársát, Peter Wrightot a dartsvilágbajnokság elődöntőjében a londoni Alexandra-palotában 2017. január 1-én. (MTI/EPA/Sean Dempsey)
Gary Anderson ismét bizonyította, hogy sportszerű játékos Fotó: Sean Dempsey Forrás: MTI/EPA
A sokak által kocsmai sportnak titulált darts világszerte elképesztően népszerű, s a legújabb eset is bizonyítja, balhék nélkül is fel tudja hívni magára a figyelmet. Gary Anderson gondoskodott róla, hogy a sportszerűség győzedelmeskedjen. 

Gary Anderson
Callan Rydz élt a Gary Anderson által felkínált eséllyel, de végül kikapott (Fotó: Simon Oconnor)

Gary Anderson gyorsan eszmélt

– Mi itt dartsozunk! – fakadt ki hangosan Gary Anderson, miközben ellenfele éppen dobott, s el is hibázta. A skót megunta, hogy a színfalak mögött hangoskodnak és zavarják a játékot. A Players Championshipen ugyanis nincsenek nézők, ha lettek volna, Anderson szavait nem is lehetett volna hallani. Az Origó vette észre, miután a kétszeres világbajnok skót érzékelte, hogy 

befolyásolta Callan Rydzet – aki valószínűleg emiatt elrontotta a dupla 20-as kiszállóját –, a következő körben szándékosan elhibázta a saját kiszállóját: dupla 20 helyett direkt bullt, azaz 50 pontot dobott.

Bejött a sportszerű húzása, Rydz megnyerte a leget, és 4-3-ra vezetett is. Ahogy a mesében, a jó végül elnyerte méltó jutalmát: Gary Anderson 6-4-es győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe.

Büntetésre számíthat

Gary Anderson fair play díjat érdemlő cselekedetének van egy másik oldala is, ugyanis bármilyen sportszerű is volt, vétett a szabályok ellen.

A skót ikon pénzbüntetést kaphat a fair play díjas cselekedetéért, mert a PDC szabályaiban van egy pont, mely szerint a játékosoknak minden körülmények között a legjobbjukat kell nyújtaniuk, tehát direkt nem veszíthetnek – mutatott rá az Origó az ügy hátterére.

Az ominózus eset a felvételen 11.10-nél kezdődik, a kommentátor szava is elakadt:

 

