Szándékosan hibázott a darts világbajnoka: egyszerre büntetés és elismerés a nemes gesztusért

A sokak által kocsmai sportnak titulált darts világszerte elképesztően népszerű, s a legújabb eset is bizonyítja, balhék nélkül is fel tudja hívni magára a figyelmet. Gary Anderson gondoskodott róla, hogy a sportszerűség győzedelmeskedjen.

Callan Rydz élt a Gary Anderson által felkínált eséllyel, de végül kikapott (Fotó: Simon Oconnor)

Gary Anderson gyorsan eszmélt

– Mi itt dartsozunk! – fakadt ki hangosan Gary Anderson, miközben ellenfele éppen dobott, s el is hibázta. A skót megunta, hogy a színfalak mögött hangoskodnak és zavarják a játékot. A Players Championshipen ugyanis nincsenek nézők, ha lettek volna, Anderson szavait nem is lehetett volna hallani. Az Origó vette észre, miután a kétszeres világbajnok skót érzékelte, hogy

befolyásolta Callan Rydzet – aki valószínűleg emiatt elrontotta a dupla 20-as kiszállóját –, a következő körben szándékosan elhibázta a saját kiszállóját: dupla 20 helyett direkt bullt, azaz 50 pontot dobott.

Bejött a sportszerű húzása, Rydz megnyerte a leget, és 4-3-ra vezetett is. Ahogy a mesében, a jó végül elnyerte méltó jutalmát: Gary Anderson 6-4-es győzelemmel bejutott a nyolcaddöntőbe.

Büntetésre számíthat

Gary Anderson fair play díjat érdemlő cselekedetének van egy másik oldala is, ugyanis bármilyen sportszerű is volt, vétett a szabályok ellen.

A skót ikon pénzbüntetést kaphat a fair play díjas cselekedetéért, mert a PDC szabályaiban van egy pont, mely szerint a játékosoknak minden körülmények között a legjobbjukat kell nyújtaniuk, tehát direkt nem veszíthetnek – mutatott rá az Origó az ügy hátterére.

Az ominózus eset a felvételen 11.10-nél kezdődik, a kommentátor szava is elakadt: