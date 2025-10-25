Meghajolt előtte a példaképe, Littler magabiztosan halad a nagy cél felé

A dortmundi Európa-bajnokság első fordulójában Luke Littler nemcsak a tábla előtt, hanem érzelmileg is nagy csatát vívott. Ellenfele, a 58 éves holland legenda, Raymond van Barneveld volt az a játékos, akit kiskorában a tévében csodált, és akinek mozdulatait otthon, még pelenkásan próbálta utánozni. Most azonban már a színpadon állt vele szemben – és nem kegyelmezett neki.

Luke Littler és a példaképe, Raymond van Barneveld. A darts csodatinije az Európa-bajnokságon Luke Humphries testén keresztül lehet világelső Fotó: PDC

Littler 6-1-re győzött, magabiztosan, 98,97-es átlaggal. A mérkőzést egy látványos 115-ös kiszállóval zárta le, miközben ellenfele csak 87,86-os átlagot tudott dobni.

A nézőknek könnyűnek tűnhetett, de odafent nem volt az. Az eleje nem volt túl jó egyikünktől sem, de 5-1-nél már tudtam, hogy be kell fejeznem. Raymond ellen profin kellett megoldanom, mielőtt a közönség mellé állt volna

– mondta Littler a meccs után.

A világelsőség kapujában

A győzelem nemcsak érzelmi elégtétel volt Littler számára, hanem hatalmas lépés a világranglista első helye felé. A „Nuke” becenévre hallgató tinédzser a hétvégén akár meg is előzheti jelenlegi világelső honfitársát, a 2024-es világbajnok Luke Humphriest. Ehhez azonban nem lesz elég a negyeddöntős győzelem a riválisa ellen, még be is kell jutnia a döntőbe.

Ha ez sikerül, Littler minden idők legfiatalabb világelsője lesz, megdöntve Michael van Gerwen 2014-es rekordját, aki 24 évesen került a ranglista élére.

Littler mindössze 18 éves, és már most PDC-világbajnok (ő a címvédő), valamint Grand Prix-győztes, már csak a világelsőség hiányzik neki.

Taking it game by game and got the first win✅ back for more tomorrow🫡 pic.twitter.com/u1hOMJTv7K — Luke Littler (@LukeTheNuke180) October 24, 2025

– Tudom, kiszámolták, hogyan válhatok világelsővé, de én meccsről meccsre haladok. Ott lebeg előttem a lehetőség, de előbb James Wade jön – mondta Littler magabiztosan.

Vasárnap jöhet a Littler–Humphries csúcsmeccs

Littler elképesztő felemelkedése az utóbbi év egyik legnagyobb sporttörténete lett. A tizenéves játékos szinte egyik napról a másikra vált sztárr, és a sportág egyik legnagyobb ígéretévé. A fiatal brit ugyanakkor próbál a földön maradni, miközben folyamatosan reflektorfényben van.

– Tartottam egy kis szünetet, de most újra a fő színpadon vagyok. Luke Humphries is remek formában van, bárki megnyerheti ezt a tornát. De ha sikerül minden meccsemre koncentrálnom, megvalósíthatom az álmaimat – jegyezte meg