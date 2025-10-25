Luke LittlerRaymond van BarneveldLuke Humphriespdc

Meghajolt előtte a példaképe, Littler magabiztosan halad a nagy cél felé

Újabb lépés a darts történelmi csúcsai felé. Luke Littler, a 18 éves angol csodagyerek 6-1-re kiütötte gyerekkori bálványát, a legendás Raymond van Barneveldet a darts Európa-bajnokság első fordulójában. Ha a hétvégén legyőzi Luke Humphriest a negyeddöntőben, majd bejut a döntőbe, minden idők legfiatalabb világelsőjévé válhat – megdöntve Michael van Gerwen rekordját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 12:12
Luke Littler és Luke Humphries, a darts két legnagyobb csillaga Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
A dortmundi Európa-bajnokság első fordulójában Luke Littler nemcsak a tábla előtt, hanem érzelmileg is nagy csatát vívott. Ellenfele, a 58 éves holland legenda, Raymond van Barneveld volt az a játékos, akit kiskorában a tévében csodált, és akinek mozdulatait otthon, még pelenkásan próbálta utánozni. Most azonban már a színpadon állt vele szemben – és nem kegyelmezett neki.

Luke Littler és a példaképe, Raymond van Barneveld. A darts csodatinije az Európa-bajnokságon Luke Humphries testén keresztül lehet világelső
Luke Littler és a példaképe, Raymond van Barneveld. A darts csodatinije az Európa-bajnokságon Luke Humphries testén keresztül lehet világelső Fotó: PDC

Littler 6-1-re győzött, magabiztosan, 98,97-es átlaggal. A mérkőzést egy látványos 115-ös kiszállóval zárta le, miközben ellenfele csak 87,86-os átlagot tudott dobni.

A nézőknek könnyűnek tűnhetett, de odafent nem volt az. Az eleje nem volt túl jó egyikünktől sem, de 5-1-nél már tudtam, hogy be kell fejeznem. Raymond ellen profin kellett megoldanom, mielőtt a közönség mellé állt volna

mondta Littler a meccs után.

A világelsőség kapujában

A győzelem nemcsak érzelmi elégtétel volt Littler számára, hanem hatalmas lépés a világranglista első helye felé. A „Nuke” becenévre hallgató tinédzser a hétvégén akár meg is előzheti jelenlegi világelső honfitársát, a 2024-es világbajnok Luke Humphriest. Ehhez azonban nem lesz elég a negyeddöntős győzelem a riválisa ellen, még be is kell jutnia a döntőbe.

Ha ez sikerül, Littler minden idők legfiatalabb világelsője lesz, megdöntve Michael van Gerwen 2014-es rekordját, aki 24 évesen került a ranglista élére.

Littler mindössze 18 éves, és már most PDC-világbajnok (ő a címvédő), valamint Grand Prix-győztes, már csak a világelsőség hiányzik neki.

– Tudom, kiszámolták, hogyan válhatok világelsővé, de én meccsről meccsre haladok. Ott lebeg előttem a lehetőség, de előbb James Wade jön – mondta Littler magabiztosan.

Vasárnap jöhet a Littler–Humphries csúcsmeccs

Littler elképesztő felemelkedése az utóbbi év egyik legnagyobb sporttörténete lett. A tizenéves játékos szinte egyik napról a másikra vált sztárr, és a sportág egyik legnagyobb ígéretévé. A fiatal brit ugyanakkor próbál a földön maradni, miközben folyamatosan reflektorfényben van.

– Tartottam egy kis szünetet, de most újra a fő színpadon vagyok. Luke Humphries is remek formában van, bárki megnyerheti ezt a tornát. De ha sikerül minden meccsemre koncentrálnom, megvalósíthatom az álmaimat – jegyezte meg

A darts-világ most tűkön ülve várja, hogy a két Luke – Littler és Humphries – összecsapjon Dortmundban. Az angol tinédzser előtt ott a lehetőség, hogy sporttörténelmet írjon: ha megnyeri az Európa-bajnokságot, ő lehet a legfiatalabb világelső a PDC történetében.

A negyeddöntőket vasárnap rendezik, szombaton még Littlerre és Humphriesra is vár egy feladat. Legutóbbi egymás elleni meccsüket Littler 6-1-re nyerte a darts World Grand Prix vasárnap esti döntőjében.

A Littler–Van Barneveld meccs összefoglalója:

 

