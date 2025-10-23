Ausztrál győztese is volt az Európa-bajnokságnak, köddé vált a címvédő

2025-ben tizennégy European Tour-fordulót rendeztek, és ezek eredményei alapján dőlt el, melyik 32 játékos indulhat el a darts European Championship elnevezésű versenyen. Noha a tornát Európa-bajnokságnak nevezik, ez nem a hagyományos értelemben vett Eb, csupán arra utal, hogy az ET-állomásokat Európában – köztük szeptemberben Budapesten – rendezték. Így lehetséges, hogy a 2008 óta megrendezett versenynek volt már ausztrál győztese is (2012-ben Simon Whitlock). Idén egyedül Damon Hetának van esélye hasonlóra, a mezőnyben ugyanis egyedül ő képviseli a többi kontinenst. A németek ellenben a magyarországi győztes Niko Springer mellett további két hazai játékosnak szurkolhatnak Dortmundban, ahol mégis két angol – Luke Littler és Luke Humphries – a legnagyobb esélyes.

Luke Humphries a darts European Championship végén is megőrizné a világelsőségét, de alighanem ehhez a negyeddöntőben Luke Littlert kéne legyőznie (Fotó: Csudai Sándor)

Littler és Humphries esetleges negyeddöntője a világelsőségről is dönthet

A legutóbbi két világbajnokság győztese, Littler és Humphries sem indult el minden European Tour-állomáson, ennek is köszönhető, hogy csupán a negyedik és az ötödik kiemelést kapták. Ez viszont azt jelenti, hogy ők ketten már a negyeddöntőben találkoznak – ha mindketten eljutnak odáig –, tehát a legjobb négy közé legfeljebb egyikük kerül.

Ha ez Littler lesz, akkor jó esély van arra, hogy vasárnap estétől pályafutása során először ő lesz a világelső.

A 18 éves dartsjátékosnak ugyanakkor az elmúlt hónapokban többször is gondja akadt a németországi közönséggel, és ezúttal is befolyásolhatják a helyi szurkolók a teljesítményét.

A címvédő Edhouse nem indulhat az Eb-n

Az első helyen Nathan Aspinallt rangsorolták, hiszen ő szerezte a legtöbb ranglistapontot az ET-fordulókon. Ebben nagy szerepet játszott, hogy egyedüliként nyert meg három állomást . Rajta kívül Littler és Stephen Bunting kétszer-kétszer, Humphries, Springer, Michael van Gerwen, Martin Schindler, Gary Anderson, Jonny Clayton és Gerwyn Price pedig egyszer-egyszer ünnepelhetett tornagyőzelmet.

A német Niko Springer meglepetésre nyerte meg a budapesti European Tour-állomást (Fotó: Csudai Sándor)

A sokszínűséget az is mutatja, hogy a tavaly bombameglepetésre European Championship-bajnok Ritchie Edhouse nem tudta kvalifikálni magát a tornára, ugyanis szörnyen sikerült idénye volt, így a verseny története során először nem indul a címvédő. Rajta kívül olyan klasszisok sem jutottak el Dortmundba, mint Michael Smith, Joe Cullen, Dimitri Van den Bergh és a tavaly Littlert a nyitókörben búcsúztató Andrew Gilding.