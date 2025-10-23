Európa-bajnokságLuke HumphriesLuke Littlerdarts Ebdarts

Ausztrál győztese is volt az Európa-bajnokságnak, köddé vált a címvédő

Európa-bajnokságnak nevezik, miközben ausztrál nyertese is volt már a versenynek. A csütörtökön rajtoló darts European Championship egyik legnagyobb esélyese negyedik kiemeltként is Luke Littler, aki már a negyeddöntőben megmérkőzhet Luke Humphries ellen – kettejük között dől el a világelsőség is. A dortmundi verseny tavaly óriási meglepetést hozott, a címvédő ugyanakkor nem indulhat el.

Wiszt Péter
2025. 10. 23. 4:47
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler a tavalyi Eb-n már az első fordulóban búcsúzott (Fotó: Csudai Sándor)
2025-ben tizennégy European Tour-fordulót rendeztek, és ezek eredményei alapján dőlt el, melyik 32 játékos indulhat el a darts European Championship elnevezésű versenyen. Noha a tornát Európa-bajnokságnak nevezik, ez nem a hagyományos értelemben vett Eb, csupán arra utal, hogy az ET-állomásokat Európában – köztük szeptemberben Budapesten – rendezték. Így lehetséges, hogy a 2008 óta megrendezett versenynek volt már ausztrál győztese is (2012-ben Simon Whitlock). Idén egyedül Damon Hetának van esélye hasonlóra, a mezőnyben ugyanis egyedül ő képviseli a többi kontinenst. A németek ellenben a magyarországi győztes Niko Springer mellett további két hazai játékosnak szurkolhatnak Dortmundban, ahol mégis két angol – Luke Littler és Luke Humphries – a legnagyobb esélyes.

Luke Humphries a darts European Championship végén is megőrizné a világelsőségét, de alighanem ehhez a negyeddöntőben Luke Littlert kéne legyőznie
Luke Humphries a darts European Championship végén is megőrizné a világelsőségét, de alighanem ehhez a negyeddöntőben Luke Littlert kéne legyőznie (Fotó: Csudai Sándor)

Littler és Humphries esetleges negyeddöntője a világelsőségről is dönthet

A legutóbbi két világbajnokság győztese, Littler és Humphries sem indult el minden European Tour-állomáson, ennek is köszönhető, hogy csupán a negyedik és az ötödik kiemelést kapták. Ez viszont azt jelenti, hogy ők ketten már a negyeddöntőben találkoznak – ha mindketten eljutnak odáig –, tehát a legjobb négy közé legfeljebb egyikük kerül. 

Ha ez Littler lesz, akkor jó esély van arra, hogy vasárnap estétől pályafutása során először ő lesz a világelső.

 A 18 éves dartsjátékosnak ugyanakkor az elmúlt hónapokban többször is gondja akadt a németországi közönséggel, és ezúttal is befolyásolhatják a helyi szurkolók a teljesítményét.

A címvédő Edhouse nem indulhat az Eb-n

Az első helyen Nathan Aspinallt rangsorolták, hiszen ő szerezte a legtöbb ranglistapontot az ET-fordulókon. Ebben nagy szerepet játszott, hogy egyedüliként nyert meg három állomást . Rajta kívül Littler és Stephen Bunting kétszer-kétszer, Humphries, Springer, Michael van Gerwen, Martin Schindler, Gary Anderson, Jonny Clayton és Gerwyn Price pedig egyszer-egyszer ünnepelhetett tornagyőzelmet. 

Niko Springer meglepetésre nyerte meg a budapesti European Tour-állomást
A német Niko Springer meglepetésre nyerte meg a budapesti European Tour-állomást (Fotó: Csudai Sándor)

A sokszínűséget az is mutatja, hogy a tavaly bombameglepetésre European Championship-bajnok Ritchie Edhouse nem tudta kvalifikálni magát a tornára, ugyanis szörnyen sikerült idénye volt, így a verseny története során először nem indul a címvédő. Rajta kívül olyan klasszisok sem jutottak el Dortmundba, mint Michael Smith, Joe Cullen, Dimitri Van den Bergh és a tavaly Littlert a nyitókörben búcsúztató Andrew Gilding.

Öt korábbi győztes viszont a mezőny tagja: Michael van Gerwen, Rob Cross, Peter Wright, James Wade és Ross Smith is tudja, milyen érzés győzni az Európa-bajnokságon. Van Gerwen már azt is megtapasztalta, hogy ezen a versenyen milyen kilencnyilast dobni – ez rajta kívül csupán három játékosnak sikerült, de idén egyikük sem indul.

Csütörtök este a négy újonc egyike, Ryan Joyce Luke Woodhouse elleni, hat nyert legig tartó mérkőzésével kezdődik meg a dortmundi torna, amely nyolcaddöntőire szombaton, negyeddöntőire vasárnap délután, elődöntőire és fináléjára pedig vasárnap este kerül sor.

Darts European Championship, az 1. forduló párosításai (ágrajz szerint):

  • Nathan Aspinall (angol, 1. kiemelt)–Rob Cross (angol, 32.)
  • Dirk van Duijvenbode (holland, 16.)–Danny Noppert (holland, 17.)
  • Josh Rock (északír, 8.)–Ricardo Pietreczko (német, 25.)
  • Niko Springer (német, 9.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)
  • Luke Littler (angol, 4.)–Raymond van Barneveld (holland, 29.)
  • James Wade (angol, 26.)–Mike De Decker (belga, 20.)
  • Luke Humphries (angol, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28.)
  • Gary Anderson (skót, 12.)–Cameron Menzies (skót, 21.)
  • Martin Schindler (német, 2.)–Dave Chisnall (angol, 31.)
  • Ryan Joyce (angol, 15.)–Luke Woodhouse (angol, 18.)
  • Jonny Clayton (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol, 26.)
  • Gian van Veen (holland, 10.)–Damon Heta (ausztrál, 23.)
  • Stephen Bunting (angol, 3.)–Chris Dobey (angol, 30.)
  • Wessel Nijman (holland, 14.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)
  • Gerwyn Price (walesi, 6.)–Daryl Gurney (északír, 27.)
  • Ross Smith (angol, 11.)–Peter Wright (skót, 22.)

 

