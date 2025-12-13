Macskáival együtt égett benn a házában egy szegedi nő

Két halálos tűzesetről is beszámolt szombat reggel a katasztrófavédelem. – Zagyvarékason és Szegeden is áldozatot követelt a tűz – derült ki Mukics Dániel szóvivő portálunknak küldött tájékoztatásából.

– Péntek este kigyulladt egy családi ház Zagyvarékason, a Nefelejcs utcában. A hetven négyzetméteres vályogház hat négyzetméteres konyhájában csaptak fel a lángok. A konyha teljes terjedelmében égett, a lángok a ház tetejének húsz négyzetméteres részére is átterjedtek. Az ingatlan idős lakóját a szomszédok a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók négy járművel vonultak a helyszínre, negyedóra alatt megfékezték a lángokat, átvizsgálták, majd átszellőztették a házat. A másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – részletezték az első esetet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

ha a sütőben felejtett étel meggyullad, nem szabad kinyitni a sütőajtót és vízzel oltani. A friss oxigén hatására a tűz intenzívebbé válik, a víz pedig az ételben lévő zsiradék miatt szétveti a lángokat.

Akkor járunk el helyesen, ha a sütőt kikapcsolva megvárjuk, hogy a tűz magától kialudjon. Csak ezt követően szabad kinyitni a sütőajtót és olyan helyre vinni a füstölgő ételmaradékot, ahol semmit nem tud meggyújtani.

– Szombat reggel Szegeden, a Zombori utcában gyulladt ki egy családi ház. A száz négyzetméteres épület nappalijában keletkezett a tűz, tizenöt négyzetméteren bútorok égtek. A tűzoltók egy idős nőt kivittek az épületből, megkezdték az újraélesztését, azonban az életét már nem lehetett megmenteni, halálos füstmérgezést szenvedett. A sűrű füst miatt három macska is elpusztult. A tűzoltók a lángokat néhány perc alatt megfékezték, majd átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okának feltárása érdekében itt is tűzvizsgálat indul – részletezte a másik esetet közleményében a szóvivő.