Macskáival együtt égett benn a házában egy szegedi nő

Zagyvarékason a sütőben gyulladhatott ki az étel, emiatt keletkezett halálos tűz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 9:35
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Két halálos tűzesetről is beszámolt szombat reggel a katasztrófavédelem. – Zagyvarékason és Szegeden is áldozatot követelt a tűz – derült ki Mukics Dániel szóvivő portálunknak küldött tájékoztatásából. 

– Péntek este kigyulladt egy családi ház Zagyvarékason, a Nefelejcs utcában. A hetven négyzetméteres vályogház hat négyzetméteres konyhájában csaptak fel a lángok. A konyha teljes terjedelmében égett, a lángok a ház tetejének húsz négyzetméteres részére is átterjedtek. Az ingatlan idős lakóját a szomszédok a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók négy járművel vonultak a helyszínre, negyedóra alatt megfékezték a lángokat, átvizsgálták, majd átszellőztették a házat. A másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött. A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – részletezték az első esetet.  

Felhívták a figyelmet arra, hogy 

ha a sütőben felejtett étel meggyullad, nem szabad kinyitni a sütőajtót és vízzel oltani. A friss oxigén hatására a tűz intenzívebbé válik, a víz pedig az ételben lévő zsiradék miatt szétveti a lángokat. 

Akkor járunk el helyesen, ha a sütőt kikapcsolva megvárjuk, hogy a tűz magától kialudjon. Csak ezt követően szabad kinyitni a sütőajtót és olyan helyre vinni a füstölgő ételmaradékot, ahol semmit nem tud meggyújtani. 

– Szombat reggel Szegeden, a Zombori utcában gyulladt ki egy családi ház. A száz négyzetméteres épület nappalijában keletkezett a tűz, tizenöt négyzetméteren bútorok égtek. A tűzoltók egy idős nőt kivittek az épületből, megkezdték az újraélesztését, azonban az életét már nem lehetett megmenteni, halálos füstmérgezést szenvedett. A sűrű füst miatt három macska is elpusztult. A tűzoltók a lángokat néhány perc alatt megfékezték, majd átszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okának feltárása érdekében itt is tűzvizsgálat indul – részletezte a másik esetet közleményében a szóvivő. 

– A tragédiával végződő tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő azonnal észleli a felfelé szálló füstöt. A tűz kezdeti szakaszában még van idő azt eloltani vagy épségben kimenekülni az épületből – hívta fel a figyelmet.  

Borítókép: Illusztráció

