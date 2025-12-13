Lázár JánosOrbán ViktorDonald Trump

Lázár János nem finomkodott: Az Európai Unió egy kalap sz…r!

Akárhogy reménykedik néhány libsi, Donald Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét. Az amerikaiak leírták azt, hogy mi a tervük – hangsúlyozta Lázár János, a hajdúszoboszlói Lázárinfón. A miniszter elmagyarázta az amerikai elnök Magyarországhoz fűződő viszonyát is.

– Az írták le az amerikaiak, hogy az Európai Unió egy kalap sz…r. Az európai intézményre semmi szükségük nincs – hangsúlyozta Lázár János Hajdúszoboszlón, Lázárinfón, amiről most külön is megosztott egy videórészletet. Az építési és közlekedési miniszter úgy folytatta: ehelyett szükség van néhány országgal szoros szövetségre. Az amerikaik azt írták le: Lengyelországgal, Ausztriával, Olaszországgal és Magyarországgal szövetségre van szükség.

– Én ott ültem, Trumpnak az az érdeke hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek. Akármit gondolnak az amerikai védőpajzsról, és akárhogy reménykedik itt néhány libsi, Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét – jelentette ki Lázár János. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

