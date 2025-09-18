Rendkívüli

Döbbenetes televíziós botrány, Trump is állást foglalt

Az ABC meghatározatlan időre szünetelteti Jimmy Kimmel műsorát. A döntést Donald Trump amerikai elnök is üdvözölte.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 8:20
Fotó: CHERISS MAY Forrás: NurPhoto
Az amerikai elnök üdvözölte, hogy az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását. Donald Trump azután reagált, hogy a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentése megbotránkozást keltett még a csatorna vezetésében is.

Donald Trump üdvözölte a csatorna döntését
Jimmy Kimmel napi show-műsorának hétfői adásában a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatóinak egyikeként írta le, ami a nyomozás hivatalosan közölt megállapításai szerint nem felel meg a valóságnak. Emellett azt állította, hogy a konzervatív személyiség halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok próbálnak politikai tőkét kovácsolni.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről.

Ezt közvetlenül megelőzte egy másik médiavállalat, az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közleménye, amely jelezte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort.

Andrew Alford sértőnek és érzéketlennek nevezte Kimmel megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a műsor sugárzása nem szolgálja a közérdeket.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

