Veszélyben a világ: újra elszabadulhat az ISIS

A Foreign Affairs friss beszámolója szerint az ISIS a kormányváltás árnyékában akcióba lendült. Kilenc hónap telt el Bassár el-Aszad megbuktatása óta, azonban a Szíriában jelenleg kormányzati hatalmat birtokló Hajat Tahrir al-Sham (HTS) militáns csoportnak az ISIS jelenti az egyik legnagyobb kihívást.

Szíriában könnyen fordulhat a helyzet, az ISIS igyekszik kihasználni a helyzetet

(Fotó: BAKR AL KASEM / ANADOLU)

A terrorista csoport egy ponton az ország harmadát kontroll alatt tartotta, azonban mára már egy területet sem ellenőriznek. Ezzel párhuzamosan emberállományuk is csökken, a jelenlegi becslések szerint százezer harcosról mindössze 2500-ra apadt a tagság. Ez azonban közel sem jelenti, hogy eltűntek volna, sőt.

A jelentések szerint ugyanis a terrorszervezet sosem működött még ilyen hatékonyan a régióban.

Habár kevesebb embert tudnak mozgósítani, a meglévő erőforrásokat és az Aszad-rezsim bukása utáni kaotikus állapotokat kihasználva azonban nagyon is hatékonyan bomlasztják az egész régió stabilitását.

Júniusban például egy, az ISIS-hez köthető öngyilkos merénylő támadt egy görög ortodox templomra Damaszkuszban, 25 ember halálát okozva. Két hónappal később a csoport több mint két tucat támadást indított Északkelet-Szíria területén, gerillataktikák kombinációjára támaszkodva.

A sikerességet pedig a számok is igazolják, hiszen tavaly az ISIS 294 támadásért vállalt felelősséget Szíriában, szemben a 2023-as 121-gyel.

Az ország már így is törékeny biztonsági helyzetét a szunnita, alavita és drúz közösségek közötti gyakori összecsapások jellemzik. Ahogy a terrortámadások gyakorisága növekszik, az új szíriai kormány azt kockáztatja, hogy elherdálja politikai legitimitását azáltal, hogy nem védi meg az ország kisebbségeit.

Amerika nélkül nehéz idők jöhetnek Szíriában

Ez a helyzet azonban sokkal rosszabbra is fordulhat, miután Donald Trump amerikai elnök nekilát áprilisban bejelentett tervének, és megkezdi az országban állomásozó körülbelül 2000 amerikai katona kivonását. Az Egyesült Államok hadseregének jelenléte olyan biztonsági garanciát adott, ami nélkül az új kormányzat egészen biztosan nehéz döntésekkel néz majd szembe.

A szír hadsereg ugyanis feltehetőleg nem fog elég elrettentő erővel rendelkezni az ISIS újjáépítésének a megakadályozásához.

A terrorszervezet lehetőséget lát a megosztott Szíriában. Vezetői az ország felekezeti és ideológiai megosztottságát igyekeznek kihasználni új harcosok toborzására és kalifátusuk újjáépítésére, az amerikai jelenlét nélkül pedig feltehetőleg sikerrel is fognak járni.

Borítókép: Egy szíriai zászló Aleppó egyik utcáján (Fotó: AFP)