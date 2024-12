Aszad bukása történelmi fordulat, de bizonytalan jövővel

Bassár el-Aszad szíriai elnök bukása történelmi fordulatot jelent a régióban, de a kialakult labilis helyzet új veszélyeket rejt Izraelre és a Közel-Keletre nézve. Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a vg.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy a békés átmenet lehetősége mellett számos kockázati tényező is fennáll.

Csicsmann László szerint Aszad bukása valóban történelmi fordulatot jelent Szíria és a Közel-Kelet számára. A szíriai polgárháború, amely egyben proxyháború is volt, hosszú ideje külső hatalmak befolyása alatt állt. Oroszország és Irán Aszad rezsimjét támogatta, míg a Perzsa-öbölbeli olajmonarchiák és Törökország az ellenzéket. A szakértő szerint ez az esemény egyértelműen egy új fejezetet nyit Szíria történetében.

A kutató rámutatott az arab tavasz és a jelenlegi konfliktus közötti szoros összefüggésre. A 2011-ben Tunéziában kezdődött tüntetések hamarosan átterjedtek Líbiára, Egyiptomra és Szíriára is. A kezdetben gazdasági problémákra fókuszáló tiltakozások egy évvel később polgárháborúba torkolltak. A külső hatalmak beavatkozása, a fegyveres támogatás és Oroszország jelentős katonai jelenléte Aszad rezsimjét erősítette,

2017-re visszaszerezték a területek nagy részét, de a valódi politikai egység sosem állt helyre.

A békés átmenet lehetősége kérdéses. Bár a békés megoldás reményét sokan hangoztatják, a különböző ideológiájú és célú felkelőcsoportok jelenléte, valamint a külső hatalmak továbbra is fennálló érdekei komoly aggályokat vetnek fel. Törökország például ellenez minden kurd autonómiát, ami a kurdok számára komoly problémát jelenthet. A felkelő csoportok integrációja a szíriai hadseregbe is nehéz feladat lehet, akár Líbiához hasonló, törzsi konfliktusokba torkolló helyzet is kialakulhat.

Szíria rossz gazdasági helyzete tovább súlyosbítja a helyzetet

– tette hozzá a szakértő.

Mint mondta, a vallási kisebbségek sorsa szintén bizonytalan. Bár a HTS, Damaszkusz elfoglalója, a keresztények védelmét ígéri, a keresztény közösség jelentős része már elhagyta az országot. Az alaviták helyzete még kockázatosabb, tekintettel az Aszad-rezsimhez való kötődésükre.

Az alaviták és a szunnita fegyveres csoportok közötti összecsapások veszélye fennáll.

Izrael óvatosan figyeli az eseményeket. A Hezbollahhoz irányuló fegyverszállítmányok csökkenése pozitív, de Szíria destabilizálódása veszélyt jelent. A Golán-fennsíkon megerősítették a védelmet. A HTS vezetője békét ígért Izraellel, de más csoportok kihasználhatják a helyzetet. Törökország Izrael-ellenes politikája is növeli a feszültséget. A jövőbeli eszkaláció lehetősége jelentős.

Borítókép: Szíriai felkelők az utcán (Fotó: AFP)