Szijjártó Péter: Nagyon veszélyes lehet az energiaellátás kérdésének átpolitizálása és átideologizálása

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Oszakai Világkiállítás szakmai fórumának fenntartható energiaellátásról szóló paneljén először is leszögezte, hogy négy alapelvet mindenképp figyelembe kell venni a téma kapcsán.

Szijjártó Péter külügyminiszter (Forrás: Facebook)

Az első, hogy az infrastruktúra és a földrajzi adottságok határozzák meg, hogy egy adott ország honnan, kitől és milyen energiaforrást tud vásárolni. Szavai szerint a második alapelv, hogy az energiaellátás egyértelműen fizikai kérdés, amelynek nincsen semmi köze sem a politikához, sem az ideológiához.

Éppen ellenkezőleg, ha az energiaellátás kérdését túlságosan átpolitizálják vagy átideologizálják, az nagyon veszélyes lehet – figyelmeztetett. Ezután rámutatott, hogy a nemzeti energiamix összeállítása egyértelműen nemzeti hatáskör és egyben szuverenitási kérdés is ezáltal. Valamint hangsúlyozta, hogy semmilyen szankció nem veszélyeztetheti egyetlen ország energiaellátását sem.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jövőben tovább fog nőni a globális villamosenergia-kereslet, jórészt az elektromos járművek elterjedése, a hűtő- és fűtőrendszerek iránti növekvő igény, illetve a mesterséges intelligenciához szükséges nagy adatközpontok építése miatt.

És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet a jövőben elegendő áramot előállítani biztonságos, megbízható, zavartalan, olcsó és környezetkímélő módon, akkor az egyetlen válasz a nukleáris energia

– vélekedett. Majd sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az atomenergiát máig sok politikai-ideológiai alapú támadás éri. „Aki a nukleáris energiát támadja, az a jövőbeli biztonságos villamosenergia-ellátást is veszélyezteti” – húzta alá. Továbbá arra is kitért, hogy a nukleáris energia a legjobb módja a civilizált kelet-nyugati együttműködés helyreállításának a világban, amire Magyarország kiváló példa, mivel hazánkban egyszerre vannak jelen a szektor jelentős orosz, amerikai, német és francia szereplői.

Kifejtette, hogy a paksi atomerőmű bővítésén az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

Úgy véljük, hogy az atomenergia nemcsak az egyetlen megoldás arra, hogy a jövőben fenntartható és környezetbarát módon elegendő áramot állítsunk elő, hanem a civilizált kelet-nyugati együttműködés platformja is lehet a jövőben, s figyelembe véve a jelenlegi globális fejleményeket, ez rendkívül fontos

– összegzett. A miniszter egy másik kérdésre válaszolva kijelentette, hogy ha meglesz a megfelelő technológia, akkor a magyar kormány érdekelt lehet majd néhány kis méretű moduláris reaktor telepítésében is, amelyek a legnagyobb ipari központokat láthatnák el energiával. Rámutatott, hogy erre azért is nagy szükség lenne, mert Magyarország az élre tört az elektromos autók és az elektromos akkumulátorok gyártása terén Európában, és ezekhez kell a sok villamos energia.