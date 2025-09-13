Deák Dániel: Charlie Kirk meggyilkolása intő jel a magyar közéletnek is

„Charlie Kirk brutális meggyilkolása érezhetően felkavarta a hazai közéletet is. Egy ellenzéki rendezvényen Lázár János meggyilkolását kívánták, míg a jobboldal egyik alakjától is nehezen magyarázható mondatok hangzottak el egy tévéműsorban. Szerintem ezt itt kellene befejezni, ugyanis a magyar közéletben nincs helye annak, hogy bármely ember esetleges haláláról beszéljünk vagy vállalhatatlan módon mások halálát kívánjuk. Ebben minden politikusnak és közéleti szereplőnek kiemelt szerepe van” – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet elemzője kifejti:

Charlie Kirk jobboldali influenszer brutális meggyilkolása üzenet nekünk, magyaroknak is.

Indul ugyanis hamarosan Magyarországon a választási kampány, amelyben értelemszerűen indulatos viták és egymásnak feszülés várható. Szerinte sose feledjük el, hogy a politikai vitáink ellenére vannak határok, amelyeket nem léphetünk át.

A gyilkosság és a magyar közszereplők

„Ebben kiemelt felelősségük van a közszereplőknek, akiknek nem szabad még csak poén szintjén sem mások felakasztásáról vagy lelövéséről fantáziálniuk nagy nyilvánosság előtt. Elég csak egy labilis ember, aki ezt komolyan veszi, és máris kész a tragédia. Ezért is volt drámai látni, hogy az elmúlt napokban felnőtt emberek akasztásról ordibáltak a nyílt utcán. Úgy, hogy tudták, hogy veszi őket a kamera. Ilyet nem szabad!” – mondta.

Az elemző reméli, hogy ez az újabb amerikai eset sokakat megdöbbentett és kijózanított.

„Egy 31 éves kétgyermekes apuka halt meg. Én a magam részéről mindig is igyekszem nyitott maradni azokkal szemben is, akikkel nem értek egyet. Elmegyek vitázni, véleményt ütköztetni. Mert tudom, hogy hiába nem értünk egyet, akkor is egy nemzetnek vagyunk a részei, közösen alakítjuk az országunk jövőjét!” – fogalmazott.

