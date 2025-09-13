MagyarországCharlie KirkDeák Dániel

Deák Dániel: Charlie Kirk meggyilkolása intő jel a magyar közéletnek is

Deák Dániel szerint Charlie Kirk brutális meggyilkolása figyelmeztetés a magyar közélet számára is: a politikai vitákban vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni. A XXI. Század Intézet elemzője hangsúlyozta, hogy a közszereplőknek semmilyen körülmények között nem szabad halálukat kívánni vagy erőszakos fantáziákat megosztani a nyilvánossággal, mert ezzel tragédiákat idézhetnek elő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 13:23
Forrás: (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Charlie Kirk brutális meggyilkolása érezhetően felkavarta a hazai közéletet is. Egy ellenzéki rendezvényen Lázár János meggyilkolását kívánták, míg a jobboldal egyik alakjától is nehezen magyarázható mondatok hangzottak el egy tévéműsorban. Szerintem ezt itt kellene befejezni, ugyanis a magyar közéletben nincs helye annak, hogy bármely ember esetleges haláláról beszéljünk vagy vállalhatatlan módon mások halálát kívánjuk. Ebben minden politikusnak és közéleti szereplőnek kiemelt szerepe van” – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet elemzője kifejti: 

Charlie Kirk jobboldali influenszer brutális meggyilkolása üzenet nekünk, magyaroknak is.

Indul ugyanis hamarosan Magyarországon a választási kampány, amelyben értelemszerűen indulatos viták és egymásnak feszülés várható. Szerinte sose feledjük el, hogy a politikai vitáink ellenére vannak határok, amelyeket nem léphetünk át. 

 

A gyilkosság és a magyar közszereplők

„Ebben kiemelt felelősségük van a közszereplőknek, akiknek nem szabad még csak poén szintjén sem mások felakasztásáról vagy lelövéséről fantáziálniuk nagy nyilvánosság előtt. Elég csak egy labilis ember, aki ezt komolyan veszi, és máris kész a tragédia. Ezért is volt drámai látni, hogy az elmúlt napokban felnőtt emberek akasztásról ordibáltak a nyílt utcán. Úgy, hogy tudták, hogy veszi őket a kamera. Ilyet nem szabad!” – mondta.

Az elemző reméli, hogy ez az újabb amerikai eset sokakat megdöbbentett és kijózanított. 

„Egy 31 éves kétgyermekes apuka halt meg. Én a magam részéről mindig is igyekszem nyitott maradni azokkal szemben is, akikkel nem értek egyet. Elmegyek vitázni, véleményt ütköztetni. Mert tudom, hogy hiába nem értünk egyet, akkor is egy nemzetnek vagyunk a részei, közösen alakítjuk az országunk jövőjét!” – fogalmazott.

Borítókép: Charlie Kirköt egy egyetemi rendezvényen lőtték le Utahban. A hatóságok órák alatt nagyszabású nyomozást indítottak, és őrizetbe vettek egy gyanúsítottat (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.