Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Bayer ZsoltmegemlékezésAmerikai NagykövetségCharlie Kirkgyász

Bayer Zsolt várja a jóérzésű embereket a ma esti Charlie Kirk-megemlékezésre

Este hat órakor a budapesti Szabadság téren, az Egyesült Államok nagykövetsége előtt lesz gyertyagyújtás.

Gábor Márton
2025. 09. 18. 9:08
Charlie Kirk politikai aktivista
Charlie Kirk politikai aktivista Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hív mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten. A publicista ismét lapunkban intézett felhívást „minden jóérzésű” emberhez: 

Várok minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé. Mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és nem feledjük a mieinket!

Bayer Zsolt a felhívásában felidézte, hogy múlt hét szerdán brutálisan meggyilkoltak egy konzervatív, keresztény családapát, Charlie Kirk-öt pusztán a véleménye, politikai állásfoglalása miatt.

A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol. A normális többség mindig csöndben gyászol. Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek „gyászát”. Most csend van, gyász van, imádság van. És ez így helyes

– jelentette ki lapunk publicistája. 

A kezdeményezéshez Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is csatlakozott. Közösségi oldalán az írta, 

Én ott leszek!

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu