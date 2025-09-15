Bayer ZsoltgyászSzabadság térEgyesült Államokimádság

Bayer Zsolt felhívása: itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

A publicista vár minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé.

Bayer Zsolt
2025. 09. 15. 11:22
Fotó: Eric Thayer Forrás: Getty Images North America
Brutálisan meggyilkoltak egy konzervatív, keresztény családapát, pusztán a véleménye, politikai állásfoglalása miatt.
A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol.
A normális többség mindig csöndben gyászol. 
Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek „gyászát”.
Most csend van, gyász van, imádság van.
És ez így helyes.
De mutassuk meg, hogy a normális emberek vannak többen, itt az ideje megmutatni azt is, hogy a fehér életek is számítanak!
Charlie Kirk és egy elállatiasodott fekete által meggyilkolt ukrán menekült lány miatt is.
Ezért várok minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé.
Mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és nem feledjük a mieinket!
Mindenki hozzon magával egy szál gyertyát!
Gyertek, legyünk minél többen!
Bayer Zsolt

