Erika KirkCharlie KirkTurning Point USA

Erika Kirk lett a meggyilkolt Charlie Kirk utóda a Turning Point USA élén

Bejelentette a meggyilkolt Charlie Kirk utódát a Turning Point USA (TPUSA) amerikai konzervatív szervezet. A 2012-ben Charlie Kirk által alapított szervezet csütörtöki közleménye szerint az irányítást az alapító özvegye, Erika Kirk veszi át.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 18. 22:00
Erika Kirk férjével, Charlie Kirkkel Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az igazgatóság közösségi médiában megjelent közleménye szerint Charlie Kirk korábban több vezetőségi tagnak is kifejtette, hogy halála esetén azt szeretné, ha felesége, Erika Kirk venné át az irányítást. 

Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk lett a Turning Point USA új vezetője
Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk lett a Turning Point USA új vezetője (Fotó: Getty Images via AFP)

Charlie felkészített mindnyájunkat egy ilyen pillanatra, mint ez. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy biztosítsa a Turning Point USA túlélését a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Most nagy büszkeséggel jelentjük be Erika Kirköt, mint új ügyvezetőigazgatót és a Turning Point USA igazgatóságának elnökét

– olvasható.

Charlie Kirk konzervatív aktivista és közéleti személyiség szeptember 10-én Utah államban, a Utah Valley Egyetemen vált halálos merénylet áldozatává. A politikai gyilkosságot a feltételezések szerint a 22 éves Tyler Robinson követte el, akit a konzervatív személyiség iránti gyűlölete motivált.

A TPUSA szerdai közlése szerint az alapító halála óta az Egyesült Államokban már több mint 54 ezer helyről jelentkeztek fiatalok helyi szervezetek megalapításának szándékával.

A Turning Point USA célja, hogy bátorítsa a fiatalokat véleményük szabad kifejtésére és a vitára politikai kérdésekben.

Borítókép: Erika Kirk férjével, Charlie Kirkkel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.