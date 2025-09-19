wokeiszlamizációNémetországcharlie kirkbíborosvértanú

Charlie Kirk halála után drámai figyelmeztetést kaptak a németek

Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció korábbi prefektusa kemény szavakkal figyelmeztetett Németország jövőjére. Az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán úgy fogalmazott: Kirk „vértanúként halt meg Jézus Krisztusért”.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 19. 11:55
Tárgyak Charlie Kirk rögtönzött emlékművén a Turning Point USA központja előtt, 2025. szeptember 18-án, Phoenixben Fotó: Joe Raedle Forrás: Getty Images/AFP
Müller szerint Németország az iszlamizáció és a woke-ideológia kettős szorításában halad a társadalmi összeomlás felé, írja az Exxpress.

woke
Gerhard Ludwig Müller német bíboros kemény szavakkal ostorozta a woke-ideológiát (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat)

A bíboros arról is beszélt, hogy Charlien Kirk nem politikai gyilkosság áldozata lett, hanem keresztény vértanú.

Ő életét adta az igazságért: hogy az ember Isten képére férfinak és nőnek lett teremtve. Halála a transzideológia hazugságai és az öncsonkítás kultusza elleni ellenállás jegyében történt

– hangsúlyozta.

A bíboros emlékeztetett: Kirk egész életében a házasság és a család szentségét, valamint az emberi élet méltóságát védte a fogantatástól a természetes halálig.

Németország az iszlamizáció árnyékában

Müller drámai képet festett hazájáról:

Németországban naponta átlagosan tizennyolc késelés történik, és rendszeresen fiatal lányok esnek csoportos erőszak áldozatául. A politikusok és még a püspökök is félnek nevén nevezni a problémát, nehogy szembe kerüljenek az iszlám közösségekkel.

A bíboros szerint húsz–harminc éven belül az iszlám válhat Németország uralkodó vallásává.

„Sok tekintetben Németország már most is egy iszlám ország” – fogalmazott.

PRODUCTION - 16 July 2025, Hesse, Hanau: Bait-ul-Wahid mosque is located in the harbor area. Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold / dpa Picture-Alliance via AFP)
Hessen, Hanau: A Bait-ul-Wahid mecset (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

A folyamatot Észak-Afrika példájához hasonlította, ahol a hetedik században még katolikus lakosság élt, majd néhány évszázad alatt teljesen eltűnt a kereszténység.

Ha a társadalmi erőforrások kimerülnek, elkerülhetetlenné válhatnak az összecsapások, amelyek akár polgárháborúhoz is vezethetnek. Ez teljesen reális forgatókönyv

– figyelmeztetett.

A woke-ideológia rombolása

A német bíboros nemcsak az iszlamizációt, hanem a woke-ideológiát is pusztító erőnek tartja. Szerinte ez a marxista emberkép folytatása, amely megtagadja az ember halhatatlan lelkét és isteni méltóságát.

„Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és mindenkitől elvárják, hogy engedelmeskedjen. Ez teljesen romboló folyamat” – mondta.

A bíboros úgy véli: a woke-narratíva szisztematikusan támadja a családot, a férfi és női identitást, a történelmi hagyományokat és a természetes emberi kötődéseket.

Ezek a csoportok rendkívül agresszívan lépnek fel mindenkivel szemben, aki nem hódol be ideológiájuknak

 – figyelmeztetett.

Cardinal Gerhard Ludwig Muller (C) pictured during his sermon in the Cathedral in Mainz, Germany, 02 July 2017. The previous day it became known that Pope Francis had dismissed Muller as the head of the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF). Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold / dpa Picture-Alliance via AFP)
Gerhard Ludwig Müller bíboros (középen) a mainzi székesegyházban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

Kritika a német egyházról

Müller bíboros bírálta a német egyházi vezetést is. Úgy látja, a püspökök túlzottan a „szinodális út” vitáival vannak elfoglalva, miközben háttérbe szorul az evangélium hiteles hirdetése. Saját szülővárosát, Mainzot hozta fel példaként, ahol ötven év alatt a katolikusok aránya hetven százalékról huszonhétre esett vissza.

Ma a németországi lakosság mintegy harminc százaléka nem etnikailag német, döntően fiatal bevándorló. Ez demográfiai realitás, amelyet figyelmen kívül hagyni felelőtlenség

– tette hozzá.

Borítókép: Tárgyak Charlie Kirk rögtönzött emlékművén a Turning Point USA központja előtt, 2025. szeptember 18-án, Phoenixben (Fotó: Getty Images/AFP/Joe Raedle)
 

