Müller szerint Németország az iszlamizáció és a woke-ideológia kettős szorításában halad a társadalmi összeomlás felé, írja az Exxpress.
Charlie Kirk halála után drámai figyelmeztetést kaptak a németek
Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció korábbi prefektusa kemény szavakkal figyelmeztetett Németország jövőjére. Az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán úgy fogalmazott: Kirk „vértanúként halt meg Jézus Krisztusért”.
A bíboros arról is beszélt, hogy Charlien Kirk nem politikai gyilkosság áldozata lett, hanem keresztény vértanú.
Ő életét adta az igazságért: hogy az ember Isten képére férfinak és nőnek lett teremtve. Halála a transzideológia hazugságai és az öncsonkítás kultusza elleni ellenállás jegyében történt
– hangsúlyozta.
A bíboros emlékeztetett: Kirk egész életében a házasság és a család szentségét, valamint az emberi élet méltóságát védte a fogantatástól a természetes halálig.
Németország az iszlamizáció árnyékában
Müller drámai képet festett hazájáról:
Németországban naponta átlagosan tizennyolc késelés történik, és rendszeresen fiatal lányok esnek csoportos erőszak áldozatául. A politikusok és még a püspökök is félnek nevén nevezni a problémát, nehogy szembe kerüljenek az iszlám közösségekkel.
A bíboros szerint húsz–harminc éven belül az iszlám válhat Németország uralkodó vallásává.
„Sok tekintetben Németország már most is egy iszlám ország” – fogalmazott.
A folyamatot Észak-Afrika példájához hasonlította, ahol a hetedik században még katolikus lakosság élt, majd néhány évszázad alatt teljesen eltűnt a kereszténység.
Ha a társadalmi erőforrások kimerülnek, elkerülhetetlenné válhatnak az összecsapások, amelyek akár polgárháborúhoz is vezethetnek. Ez teljesen reális forgatókönyv
– figyelmeztetett.
A woke-ideológia rombolása
A német bíboros nemcsak az iszlamizációt, hanem a woke-ideológiát is pusztító erőnek tartja. Szerinte ez a marxista emberkép folytatása, amely megtagadja az ember halhatatlan lelkét és isteni méltóságát.
„Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és mindenkitől elvárják, hogy engedelmeskedjen. Ez teljesen romboló folyamat” – mondta.
A bíboros úgy véli: a woke-narratíva szisztematikusan támadja a családot, a férfi és női identitást, a történelmi hagyományokat és a természetes emberi kötődéseket.
Ezek a csoportok rendkívül agresszívan lépnek fel mindenkivel szemben, aki nem hódol be ideológiájuknak
– figyelmeztetett.
Kritika a német egyházról
Müller bíboros bírálta a német egyházi vezetést is. Úgy látja, a püspökök túlzottan a „szinodális út” vitáival vannak elfoglalva, miközben háttérbe szorul az evangélium hiteles hirdetése. Saját szülővárosát, Mainzot hozta fel példaként, ahol ötven év alatt a katolikusok aránya hetven százalékról huszonhétre esett vissza.
Ma a németországi lakosság mintegy harminc százaléka nem etnikailag német, döntően fiatal bevándorló. Ez demográfiai realitás, amelyet figyelmen kívül hagyni felelőtlenség
– tette hozzá.
Borítókép: Tárgyak Charlie Kirk rögtönzött emlékművén a Turning Point USA központja előtt, 2025. szeptember 18-án, Phoenixben (Fotó: Getty Images/AFP/Joe Raedle)
