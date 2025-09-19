Charlie Kirk halála után drámai figyelmeztetést kaptak a németek

A folyamatot Észak-Afrika példájához hasonlította, ahol a hetedik században még katolikus lakosság élt, majd néhány évszázad alatt teljesen eltűnt a kereszténység.

Ha a társadalmi erőforrások kimerülnek, elkerülhetetlenné válhatnak az összecsapások, amelyek akár polgárháborúhoz is vezethetnek. Ez teljesen reális forgatókönyv

– figyelmeztetett.

A woke-ideológia rombolása

A német bíboros nemcsak az iszlamizációt, hanem a woke-ideológiát is pusztító erőnek tartja. Szerinte ez a marxista emberkép folytatása, amely megtagadja az ember halhatatlan lelkét és isteni méltóságát.

„Egy szűk elit határozza meg, mi számít emberi méltóságnak, és mindenkitől elvárják, hogy engedelmeskedjen. Ez teljesen romboló folyamat” – mondta.

A bíboros úgy véli: a woke-narratíva szisztematikusan támadja a családot, a férfi és női identitást, a történelmi hagyományokat és a természetes emberi kötődéseket.

Ezek a csoportok rendkívül agresszívan lépnek fel mindenkivel szemben, aki nem hódol be ideológiájuknak

– figyelmeztetett.