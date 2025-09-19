Charlie KirkAmerikaRick Scottgyásznap

Charlie Kirk születésnapja nemzeti gyásznap lett Amerikában

A szenátus egyhangúlag elfogadta a Charlie Kirk emlékére kijelölt nemzeti megemlékezés napját. A döntés célja, hogy tisztelegjenek a politikai aktivista és a Turning Point USA alapítója előtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 18:03
Charlie Kirk emlékére gyásznapot hirdettek (Fotó: AFP) Fotó: JOSEPH PREZIOSO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rick Scott szenátor vezetésével a szenátus egyhangúlag elfogadta, hogy Charlie Kirk emlékére október 14-ét jelölik ki a nemzeti megemlékezés napjnak – írja a szenátor hivatalos oldala.

Charlie Kirk születésnapja nemzeti gyásznap lett Amerikában
Charlie Kirk születésnapja nemzeti gyásznap lett Amerikában
(Fotó: Joe Raedle / Getty Images/AFP)

Charlie Kirk hitt a vita erejében

Charlie jó ember volt – hűséges férj, apa és barát. Életét hite és az a meggyőződés formálta, hogy Amerikában a vita és a párbeszéd kulcsfontosságú országunk jobbá tételéhez

– írta a szenátor, majd azzal folytatta, hogy Charlie Kirk életét annak szentelte, hogy az ötletek ereje nemcsak a napi sikert hozhatja el, hanem mozgalmat is indíthat. A Turning Point USA nonprofit szervezet alapítójaként és ügyvezető igazgatójaként ő és csapata országszerte több ezer helyi csoportot hozott létre, amelyek célja a hallgatók oktatása a szabadság, a szabad piac és a kormányzás alapelveiről.

Charlie milliókat inspirált arra, hogy aktívan vegyenek részt országuk jövőjének alakításában, és hallassák hangjukat.

Charlie sosem félt a párbeszédtől, nem érdekelte, hogy egyetértenek-e vele vagy az ötleteivel. Szívesen vitatta meg tiszteletteljesen és békésen a véleménykülönbségeket.

Büszke vagyok arra, hogy több mint 20 kollégám támogatja Charlie tiszteletére, hogy születésnapját – 2025. október 14-ét – a »Charlie Kirk Nemzeti Emlékezés Napjává« nyilvánítsuk

– írta a szenátor. 

Borítókép: Charlie Kirk emlékére gyásznapot hirdettek (Fotó: AFP)

add-square Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt

Charlie Kirk halála után drámai figyelmeztetést kaptak a németek

Agyonlőtték Trump kulcsemberét, Charlie Kirköt 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu