Charlie Kirk születésnapja nemzeti gyásznap lett Amerikában

Charlie Kirk hitt a vita erejében

Charlie jó ember volt – hűséges férj, apa és barát. Életét hite és az a meggyőződés formálta, hogy Amerikában a vita és a párbeszéd kulcsfontosságú országunk jobbá tételéhez

– írta a szenátor, majd azzal folytatta, hogy Charlie Kirk életét annak szentelte, hogy az ötletek ereje nemcsak a napi sikert hozhatja el, hanem mozgalmat is indíthat. A Turning Point USA nonprofit szervezet alapítójaként és ügyvezető igazgatójaként ő és csapata országszerte több ezer helyi csoportot hozott létre, amelyek célja a hallgatók oktatása a szabadság, a szabad piac és a kormányzás alapelveiről.