Rick Scott szenátor vezetésével a szenátus egyhangúlag elfogadta, hogy Charlie Kirk emlékére október 14-ét jelölik ki a nemzeti megemlékezés napjnak – írja a szenátor hivatalos oldala.
Charlie Kirk születésnapja nemzeti gyásznap lett Amerikában
A szenátus egyhangúlag elfogadta a Charlie Kirk emlékére kijelölt nemzeti megemlékezés napját. A döntés célja, hogy tisztelegjenek a politikai aktivista és a Turning Point USA alapítója előtt.
Charlie Kirk hitt a vita erejében
Charlie jó ember volt – hűséges férj, apa és barát. Életét hite és az a meggyőződés formálta, hogy Amerikában a vita és a párbeszéd kulcsfontosságú országunk jobbá tételéhez
– írta a szenátor, majd azzal folytatta, hogy Charlie Kirk életét annak szentelte, hogy az ötletek ereje nemcsak a napi sikert hozhatja el, hanem mozgalmat is indíthat. A Turning Point USA nonprofit szervezet alapítójaként és ügyvezető igazgatójaként ő és csapata országszerte több ezer helyi csoportot hozott létre, amelyek célja a hallgatók oktatása a szabadság, a szabad piac és a kormányzás alapelveiről.
További Külföld híreink
Charlie milliókat inspirált arra, hogy aktívan vegyenek részt országuk jövőjének alakításában, és hallassák hangjukat.
Charlie sosem félt a párbeszédtől, nem érdekelte, hogy egyetértenek-e vele vagy az ötleteivel. Szívesen vitatta meg tiszteletteljesen és békésen a véleménykülönbségeket.
Büszke vagyok arra, hogy több mint 20 kollégám támogatja Charlie tiszteletére, hogy születésnapját – 2025. október 14-ét – a »Charlie Kirk Nemzeti Emlékezés Napjává« nyilvánítsuk
– írta a szenátor.
Borítókép: Charlie Kirk emlékére gyásznapot hirdettek (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az online platformok a radikálisok új játszóterei?
A Tisza Párt is ezeket a felületeket használja.
A transzgender belga exminiszter nem utazik az Egyesült Államokba, mert fél Trumptól
A döntés hátterében Donald Trump elnök LMBTQ+ közösséget célzó politikája áll.
Így buktatták le az ukrán embercsempészeket
Hadköteles férfiak mozdonyokba bújva menekültek Ukrajnából.
Menczer Tamás: A svéd miniszterelnök oktat bennünket?
Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az online platformok a radikálisok új játszóterei?
A Tisza Párt is ezeket a felületeket használja.
A transzgender belga exminiszter nem utazik az Egyesült Államokba, mert fél Trumptól
A döntés hátterében Donald Trump elnök LMBTQ+ közösséget célzó politikája áll.
Így buktatták le az ukrán embercsempészeket
Hadköteles férfiak mozdonyokba bújva menekültek Ukrajnából.
Menczer Tamás: A svéd miniszterelnök oktat bennünket?
Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit.