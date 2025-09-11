Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert

A fegyvert egy erdős területen találták meg, ahová a lövöldöző menekült, és az FBI laboratóriuma jelenleg vizsgálja. „Elemzésre alkalmas tenyérnyomatot és alkarnyomatokat is találtunk” – tette hozzá az ügynök, hangsúlyozva, hogy a gyanúsított még mindig szökésben van.
A nyomozás jelenlegi állása szerint a gyanúsított férfi és egyetemista korú.
Az FBI rendelkezik róla képekkel és videóanyaggal.
Íme, amit Kirk gyilkosáról eddig tudunk:
- a gyanúsított még mindig szökésben van, de úgy gondolják, hogy egyetemista korú, és megerősítették, hogy férfi;
- a hatóságok találtak egy fegyvert, amelyet laboratóriumi vizsgálatra küldtek;
- emellett tenyérnyomatot és alkarnyomatokat is találtak;
- az FBI rendelkezik a gyanúsítottról képekkel és videókkal is, de egyelőre nem tudják, hol van;
- a hatóságok nyomon tudták követni a gyanúsított mozgását is – megérkezett a campusra, majd a lövöldözés után elhagyta azt;
- felmerült, hogy a gyanúsított képeit nyilvánosságra hozzák.