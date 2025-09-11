Charlie KirkgyanúsítottnyilatkozatFBInyomozásfegyver

Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert

Az FBI délután adott ki nyilatkozatot arról, hogy továbbra is szökésben van az a férfi elkövető, aki Charlie Kirk, a jobboldali influencer meggyilkolásával gyanúsítható. A nyomozók szerint az elkövető egyetemistaként azonosítható. A hatóságok közlése szerint megtalálták a lövöldözéshez feltehetően használt fegyvert, valamint tenyér- és alkarnyomatokat, de a férfi holléte egyelőre ismeretlen. 100 000 dolláros jutalmat ajánlottak fel a lövöldözéssel kapcsolatos információkért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 20:57
Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert Fotó: DAVID RYDER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Az FBI utahi sajtótájékoztatóján Robert Bohls ügynök tájékoztatott a nyomozás legfrissebb fejleményeiről

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt
A kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen Fotó: LAURA SEGALL/AFP

Elmondhatom, hogy megtaláltuk azt a fegyvert, amelyről úgy véljük, hogy a tegnapi lövöldözéshez használták… ez egy nagy teljesítményű csappantyús puska

– mondta Bohls.

A fegyvert egy erdős területen találták meg, ahová a lövöldöző menekült, és az FBI laboratóriuma jelenleg vizsgálja. „Elemzésre alkalmas tenyérnyomatot és alkarnyomatokat is találtunk” – tette hozzá az ügynök, hangsúlyozva, hogy a gyanúsított még mindig szökésben van.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a gyanúsított férfi és egyetemista korú. 

Az FBI rendelkezik róla képekkel és videóanyaggal.

Íme, amit Kirk gyilkosáról eddig tudunk:

  • a gyanúsított még mindig szökésben van, de úgy gondolják, hogy egyetemista korú, és megerősítették, hogy férfi;
  • a hatóságok találtak egy fegyvert, amelyet laboratóriumi vizsgálatra küldtek;
  • emellett tenyérnyomatot és alkarnyomatokat is találtak;
  • az FBI rendelkezik a gyanúsítottról képekkel és videókkal is, de egyelőre nem tudják, hol van;
  • a hatóságok nyomon tudták követni a gyanúsított mozgását is – megérkezett a campusra, majd a lövöldözés után elhagyta azt;
  • felmerült, hogy a gyanúsított képeit nyilvánosságra hozzák.

Korábban két, a rendőrség által kihallgatott személyt szabadon engedtek. 

Charlie Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja és a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt
Kirk, aki 18 évesen alapította a Turning Point USA konzervatív csoportot, közel állt az elnökhöz és családjához Fotó: TAYFUN COSKUN/ANADOLU

Charlie Kirk közel állt az elnökhöz

Kirk, aki 18 évesen alapította a Turning Point USA konzervatív csoportot, közel állt az elnökhöz és családjához. Kirk január óta az American Comeback Tour keretében lobbizott Trump elnök mellett Amerika vezető egyetemein.

A BBC tájékoztatása szerint az FBI 100 000 dolláros jutalmat ajánlott fel a lövöldözéssel kapcsolatos információkért.

Borítókép: Charlie Kirk halála: az FBI közzétette az első részleteket a gyanúsítottról, miután megtalálták a fegyvert (Fotó: AFP)

