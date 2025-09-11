Fotón Charlie Kirk lehetséges gyilkosa

Az FBI nyilvánosságra hozta a Charlie Kirket lelövő személy képeit, hogy segítséget kérjen a gyanúsított azonosításához. A politikai aktivistát szerdán lőtték le egy utahi egyetemi rendezvényen; a hatóságok szerint a gyanúsított főiskolai korúnak tűnik, és a környékre menekült a támadás után – írja a BBC.
A hatóságok a helyszínen egy nagy teljesítményű puskát találtak, valamint elemeznek több nyomot, köztük a gyanúsított láb- és alkarlenyomatát. Korábban két, a rendőrség által kihallgatott személyt szabadon engedtek, mivel nem találtak bizonyítékot a bűncselekményben való részvételükre.
Közben Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Kirköt. „Charlie generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja” – mondta az elnök a Pentagonban tartott szeptember 11-i megemlékezésen. Trump hozzátette, hogy a nemzet imádkozik Kirk feleségéért, Erikáért és két gyermekéért.
A hatóságok továbbra is nyomoznak, és kérik a lakosság segítségét a gyanúsított felkutatásában. A közösség és a politikai élet szereplői egyaránt elítélték a támadást, amely újabb sokkot okozott az Egyesült Államokban.
Borítókép: A bűncselekmény helyszínén, ahol Charlie Kirk politikai aktivistát lelőtték és megölték az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen 2025. szeptember 11-én (Fotó: AFP)