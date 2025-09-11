Fotón Charlie Kirk lehetséges gyilkosa

Az FBI nyilvánosságra hozta a Charlie Kirket lelövő személy képeit, hogy segítséget kérjen a gyanúsított azonosításához. A politikai aktivistát szerdán lőtték le egy utahi egyetemi rendezvényen; a hatóságok szerint a gyanúsított főiskolai korúnak tűnik, és a környékre menekült a támadás után – írja a BBC.

A hatóságok továbbra is keresik azt a személyt, aki szerdán az egyetemen tartott rendezvényen lelőtte és megölte Charlie Kirket Fotó: MICHAEL CIAGLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hatóságok a helyszínen egy nagy teljesítményű puskát találtak, valamint elemeznek több nyomot, köztük a gyanúsított láb- és alkarlenyomatát. Korábban két, a rendőrség által kihallgatott személyt szabadon engedtek, mivel nem találtak bizonyítékot a bűncselekményben való részvételükre.

FBI releases images of person of interest in the fatal shooting of Charlie Kirk. Follow live updates. https://t.co/0JGkHG4BDD pic.twitter.com/IwDkEingRK — CNN (@CNN) September 11, 2025

Közben Donald Trump bejelentette, hogy posztumusz elnöki szabadságéremmel tünteti ki Kirköt. „Charlie generációjának óriása volt, a szabadság bajnoka és emberek millióinak inspirációja” – mondta az elnök a Pentagonban tartott szeptember 11-i megemlékezésen. Trump hozzátette, hogy a nemzet imádkozik Kirk feleségéért, Erikáért és két gyermekéért.

A hatóságok továbbra is nyomoznak, és kérik a lakosság segítségét a gyanúsított felkutatásában. A közösség és a politikai élet szereplői egyaránt elítélték a támadást, amely újabb sokkot okozott az Egyesült Államokban.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Borítókép: A bűncselekmény helyszínén, ahol Charlie Kirk politikai aktivistát lelőtték és megölték az utahi Oremben található Utah Valley Egyetemen 2025. szeptember 11-én (Fotó: AFP)