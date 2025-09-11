Charlie Kirk halála után a Comedy Central visszavonta a „South Park” legújabb évadának egyik részét

Charlie Kirk, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos amerikai politikai aktivista, tragikus módon életét vesztette, miután rálőttek az Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen, Orem közelében. Kirk halála után a Comedy Central úgy döntött, hogy visszavonja a South Park 27. évadának Got A Nut című epizódját.

Charlie Kirk a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásos politikai aktivista volt Fotó: TAYFUN COSKUN/ANADOLU

Az epizódban Eric Cartman Charlie Kirk karakterét parodizálja egy podcastban, ahol telefonálókkal beszélget. A történetben emellett Mr. Mackey iskolai tanácsadó az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatóságánál kap állást, miután elbocsátják a szövetségi költségvetés lefaragása miatt, és Kristi Noem belbiztonsági miniszterrel közösen ICE-rajtaütéseken is részt vesz. Kirk a sorozat premierje előtt elmondta, hogy gyerekkorában nézte a South Parkot, és a sorozatban szereplő paródiát „becsületrendnek” tekinti – írja az AZCentral.

Később online profilképét is a Cartman-paródiára cserélte.

Bár a Comedy Central visszavonta az epizód ismétlését a kábeltelevízióról, a rajongók továbbra is megtekinthetik a Got A Nut epizódot a Paramount+ streamingszolgáltatásán keresztül. A 27. évad eddig négy epizóddal jelentkezett, az ötödik epizód szeptember 17-én kerül adásba.