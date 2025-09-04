Elment a divat koronázatlan királya, Giorgio Armani

Giorgio Armani olasz divattervező stílusát letisztultság és testreszabott formavilág jellemezte. Ő volt az olasz stílus és elegancia archetípusa, aki a férfi- és női öltönyöket a modern közönség számára újragondolta.

Giorgio Armani modellekkel a Giorgio Armani Privé 2025. tavaszi couture bemutatóján Párizsban (Forrás: Giorgio Armani)

Armani a vállalatát 1975-ben hozta létre. 2001-re már a világ legsikeresebb olasz származású designerének tartották. 2017-ben éves árbevétele 1,6 milliárd dollár volt, míg személyes vagyona 8,1 milliárd dollárt tett ki.

Bár cége eredetileg a divatiparban tevékenykedett, később kiterjesztette tevékenységét a szépségápolás, a zene, a sport és a luxusszállodák területére is.

A márka Instagram-oldalán közzétett nyilatkozatban az áll, hogy Armani

utolsó napjaiban is dolgozott, elkötelezetten a vállalat, a kollekciók és a számos folyamatban lévő jövőbeli projekt iránt.

Azt is írják, hogy „a végsőkig fáradhatatlan volt”, és „fáradhatatlan kíváncsiság és a jelenre és az emberekre irányuló mély figyelem vezérelte”.

A tervezőt sok szempontból úttörőnek tartották. A Financial Timesban a tervező halála előtti hétvégén közzétett exkluzív interjúban Alexander Fury így írt róla:

A nőknek Chanelhez hasonlóan erőteljes, magabiztos ruhákat tervezett, amelyek hozzájárultak a dolgozó nők 1980-as évekbeli társadalmi forradalmához. Ezzel szemben a férfidivatot lazította, a hagyományos szabászatot olyan módon dekonstruálta, amely hatással volt a világ szinte minden öltönyének elkészítésére.

A TMZ értesülései szerint Armani temetése zárt körű lesz, de a divatlegenda rajongói a hétvégén leróhatják kegyeletüket ravatala előtt Milánóban.