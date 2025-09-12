Felemás időjárásra számíthatunk a hétvégén – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet.
Kiadós eső színezi szürkére a vasárnapi eget, de véletlenül se gondolja, hogy a szombat sokkal jobb lesz
Azt is tudni, hol számítanak a legtöbb csapadékra.
Kifejtik, míg szombaton inkább még csak az északnyugati, nyugati harmadban fordulhat elő néhol zápor, zivatar, majd vasárnap az ismét Észak-Olaszország térségében kimélyülő ciklon frontálzónája éri el hazánkat.
További Belföld híreink
Emiatt vasárnap a nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából sokfelé várható eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar sem kizárt. A legtöbb csapadékra ismét az ország északnyugati harmadában számíthatunk.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatvanmilliós korrupcióval vádolt egykori külügyessel próbálta lejáratni a kormányt Juhász Péter
A bukott baloldali politikus műsorában megszólaló Suha György egy évet letartóztatásban is töltött.
Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be
Mentek a tűzoltók.
Elfogták a rendőrök a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottját
Beismerő vallomást tett.
Bárki elmondhatja a véleményét a BKK egyik autóbuszjáratáról
Átszállás nélkül, vagy kevesebb átszállással, gyorsabban lenne elérhető Pesterzsébetről a belváros – tudatta a BKK.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatvanmilliós korrupcióval vádolt egykori külügyessel próbálta lejáratni a kormányt Juhász Péter
A bukott baloldali politikus műsorában megszólaló Suha György egy évet letartóztatásban is töltött.
Kizárta a szüleit a lakásból a kétéves Misike, hogy olyat csináljon, amit normális esetben sosem vallana be
Mentek a tűzoltók.
Elfogták a rendőrök a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottját
Beismerő vallomást tett.
Bárki elmondhatja a véleményét a BKK egyik autóbuszjáratáról
Átszállás nélkül, vagy kevesebb átszállással, gyorsabban lenne elérhető Pesterzsébetről a belváros – tudatta a BKK.