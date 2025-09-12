Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

zápor zivataridőjáráscsapadékzónahétvége

Kiadós eső színezi szürkére a vasárnapi eget, de véletlenül se gondolja, hogy a szombat sokkal jobb lesz

Azt is tudni, hol számítanak a legtöbb csapadékra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 12. 15:26
illusztráció Fotó: Faruk Hán Forrás: MTI/EPA
Felemás időjárásra számíthatunk a hétvégén – adta hírül a közösségi oldalán a HungaroMet. 

Kifejtik, míg szombaton inkább még csak az északnyugati, nyugati harmadban fordulhat elő néhol zápor, zivatar, majd vasárnap az ismét Észak-Olaszország térségében kimélyülő ciklon frontálzónája éri el hazánkat. 

Fotó: met.hu

Emiatt vasárnap a nyugatról kelet felé haladó csapadékzónából sokfelé várható eső, zápor, helyenként beágyazott zivatar sem kizárt. A legtöbb csapadékra ismét az ország északnyugati harmadában számíthatunk. 


Fontos híreink

